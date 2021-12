Mercedes Caballero y Carlos Fernández Bielsa formalizan sus candidaturas para el PSPV de Valencia

La secretaria general del PSPV-PSOE de la provincia de València, Mercedes Caballero, y el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, han formalizado este martes su candidatura para liderar el partido en la provincia de Valencia. Si superan el 15% del censo, para lo que necesitan 1.500 avales cada uno, el partido deberá afrontar un proceso de primarias.

La actual dirigente, mano derecha de José Lus Ábalos en la Comunitat Valenciana, concurre con el lema "Més que paraules" y considera que la militancia "no necesita que ningún cargo o representante público le diga cómo tiene que pensar, cómo tiene que sentir el partido, ni a quién tiene que respaldar. Hace tiempo que acabamos con esas formas de dirigir a la organización. Tiempos en los que unos cuantos imponían las decisiones a tomar"..

La candidata socialista ha indicado que el proyecto que abandera, "apuesta por el feminismo, el municipalismo, la transparencia, la igualdad real y, por encima de todo, por el poder de las bases, que son el corazón de nuestro partido". "En estos cuatro años hemos mantenido la esencia de un partido que consiguió que la militancia fuera quien tomara las decisiones, esa sigue siendo nuestra prioridad", ha agregado. Caballero ha destacado que en 2017 la provincia de València fue "la primera en comprender que con la ayuda de nuestra militancia podíamos lograr una auténtica regeneración democrática en el seno del partido para acabar con una forma de entender la política alejada de las bases".

La actual dirigente se presenta con un proyecto feminista para el partido e incide en que "el feminismo se practica con mujeres, con hechos, con más que palabras. No solo queremos estar, queremos decidir". En esta línea, ha indicado que "es momento de que el PSPV-PSOE demuestre que realmente cree en el liderazgo femenino. La igualdad no consiste en simplemente añadir un componente femenino ni un componente de igualdad entre los géneros. Hay que transformar el ejercicio de poder y apostar porque las mujeres también tengan puestos de decisión y no solo de representación".

Por su parte, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, asegura que la suya es una candidatura "municipalista, feminista, un proyecto de mayorías que ilusionará a la militancia" e insiste en que es un proyecto "plural y compartido, comarcalista, de suma para impulsar la vía valenciana de Ximo Puig y Pedro Sánchez".

Bielsa ha explicado tras la presentación de la candidatura oficialmente que "queda nuevamente demostrado que somos un proyecto que habla en plural, y de amplios consensos en torno a la candidatura 'Som Equip!'.

Para Bielsa, "este proyecto es en positivo, para dar voz y participación a la militancia de base, de reactivar las agrupaciones y poner en valor que este partido siempre gobierna mirando a los ojos a las personas, que queremos que siga siendo un partido útil, también desde la provincia de Valencia, para mejorar la vida de la gente y transformar la sociedad". "Vamos a poner en valor que la militancia es quien hace posible el cambio en nuestras instituciones, alineados siempre con la vía valenciana que representa Ximo Puig, y con Pedro Sánchez", ha agregado.