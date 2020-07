La directora de la Guàrdia Civil ordena que s'investigue al comandant de Paiporta per les amenaces a la seua alcaldessa

La directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, ha ordenat l'obertura d'una informació reservada al comandant de Paiporta, Eduardo Arana, pels enregistraments revelats per elDiario.es en les quals afirmava davant els seus subordinats que calia anar a "partir-li les cames" a l'alcaldessa del mateix municipi valencià, Isabel Martín. Gámez va estar aquest dimecres a València i no va voler pronunciar-se sobre altres causes obertes contra aquest sotsoficial, que té dos procediments en la via penal. Aquest dijous després d'escoltar els àudios, la pròpia directora de l'institut armat ha impulsat aquesta investigació en la qual el mateix Arana tindrà la possibilitat de donar la seua versió.

El comandant de Paiporta ja va ser suspés tres mesos després d'una altra informació reservada. En aquell cas, per proferir davant testimonis insults masclistes contra l'alcaldessa. En aquella ocasió, les conclusions de la investigació van confirmar que, entre altres coses, Arana va utilitzar expressions sobre la càrrec públic com "em menja el nap".

Un informació reservada és una investigació interna en la qual es donarà audiència a l'investigat i a tots els testimonis possibles per a aclarir què ha passat. En aquest cas hi ha fins a una desena de testimonis, tots comandaments de la comandància de Paiporta en la qual treballen més de 300 agents. Les actuacions poden derivar en un expedient disciplinari.

Els representants de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, i al Senat, Carles Mulet, han demanat la compareixença de la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, perquè done explicacions sobre les “amenaces” i les “desqualificacions masclistes” emeses pel comandant del post de l’institut armat a Paiporta (València), Eduardo Aranda, cap a l’alcaldessa de la localitat, Isabel Martín.

Així mateix, la coalició ha demanat que la Fiscalia actue d’ofici davant aquests fets i que s’aparte aquest comandament “immediatament” del seu lloc. Compromís s’ha fet ressò de paraules del comandant pronunciades en reunions de treball i publicades en diversos àudios per elDiario.es. En aquests enregistraments s’escolta aquest sotsoficial de la Guàrdia Civil dient que havia dit que “anaren a trencar-li les cames” a la primera edil de Paiporta i que “no hi ha anat ningú”.

Joan Baldoví ha registrat la petició de compareixença de Gámez amb la finalitat que “aclarisca quines mesures s’han pres o pensa prendre el Govern per posar fre a les reiterades amenaces i desqualificacions masclistes proferides pel comandant de la Guàrdia Civil de Paiporta contra l’alcaldessa”, segons ha informat Compromís en un comunicat.

Aquest comandament “ja va ser suspés tres mesos el 2019 per vexacions” contra la responsable municipal “en reunions privades amb altres comandaments i guàrdies” i la coalició valencianista ha preguntat a l’executiu central “si té constància dels procediments oberts al comandant per assetjament i amenaces cap a subordinats”.

Per part seua, Carles Mulet, que ha demanat com Baldoví conéixer les mesures per a “posar fre a la tibant situació que es viu en la caserna de la localitat valenciana” on treballen més de 300 guàrdies, ha reclamat “mesures immediates” davant uns fets “gravíssims” i ha preguntat també al Govern quines “mesures de protecció cap als càrrecs ha ordenat”.

Aquest comandant està sent investigat per assetjament i abús d’autoritat i està imputat en el Jutjat Togat Militar central número 1, amb seu a Madrid, per haver frenat una investigació per una presumpta estafa amb màscares en ple confinament per la COVID-19. Així mateix, Mulet ha dit que se li atribueixen “enfrontaments, comandaments de baixa” i “amenaces velades a càrrecs públics electes de la localitat i crítiques a altres cossos policials”.

Oltra: “Aquests comentaris masclistes no tenen lloc en aquesta societat”

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, també ha volgut tindre unes paraules de suport per a la seua companya de formació. “Donem el nostre afecte i suport a l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, davant les repugnants amenaces i atacs que ha patit per part del comandant de la Guàrdia Civil”, ha explicat a l’inici d’una intervenció pública dijous. “Aquests comentaris masclistes no tenen lloc en aquesta societat i menys en les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, que estan per a protegir-nos de la violència masclista i no per a practicar-la”, ha denunciat.

“Els casos, àudios i amenaces abocades cap a la màxima autoritat municipal són gravíssims i no poden quedar impunes. Ens preguntem com és possible que, amb les mesures cautelars que siguen oportunes, no s’han atorgat ja mesures de protecció i s’ha ordenat apartar de la caserna el comandant investigat”, ha exposat Mulet en un altre comunicat.

Compromís per Paiporta ha condemnat “rotundament les greus amenaces” del comandant de la Guàrdia Civil cap a l’alcaldessa del municipi i ha reiterat que “cal que la Fiscalia actue davant unes amenaces que no solament posen en perill la persona a qui van dirigides, sinó també la institució que representa”.

El portaveu de la formació en la localitat, Pep Val, ha manifestat que aquestes paraules “denoten la violència, el despotisme i el masclisme amb què aquest alt càrrec de les forces de seguretat, armat i des d’una posició d’autoritat, ha tractat d’atemorir i vexar no sols els seus subordinats, sinó també l’alcaldessa, elegida per la ciutadania”.

Compromís per Paiporta ha demanat també el “cessament immediat” del comandant i ha dit que les “amenaces” que s’han conegut “se sumen a les desqualificacions que el mateix comandant va proferir també a l’alcaldessa”, sobre qui deia: “Aquesta comunista què s’ha cregut”. O també: “Aquesta m’ha de llepar el pardal”.

Igualment, ha lamentat “la patent manca de respecte per a la institució que personifica l’alcaldessa de Paiporta i els valors democràtics que l’Ajuntament representa” i ha considerat que es posa “en perill la convivència tranquil·la en el municipi”.

En espera de resolució

La directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, que dimecres va estar a València per presentar una operació de l’institut armat i visitar diferents dependències del cos, va parlar d’aquest comandament preguntada pels procediments judicials militars que té oberts, com ha publicat Levante-EMV, per presumpte assetjament a un oficial i un sotsoficial sota el seu comandament.

Preguntada per aquests assumptes, Gámez va respondre que no podia “aportar més informació” sobre el tema “fins que no hi haja resolució tant en via militar –on “s’estan jutjat alguns d’aquests assumptes– com fins que les disciplinàries no concloguen”. “Esperarem que els procediments acaben i determinen si hi ha raons per a les imputacions que se li fan”, va asseverar la responsable de la Guàrdia Civil.