Arxivada una causa al PP de Benidorm per la inacció “inexplicable” d’una jutgessa a qui la Policia va vincular a la màfia

Carpetada final a una investigació per presumpta corrupció del PP de Benidorm per la desastrosa instrucció de la magistrada María Luz Jiménez Zafrilla, vinculada a una presumpta delació a la màfia russa, segons un informe policial. La causa, que esguitava l’actual diputat autonòmic del PP Manuel Pérez Fenoll, es va iniciar el 2015 arran d’una denúncia del PSPV-PSOE pels sobrecostos de 800.000 euros en l’organització de la primera eliminatòria de la Copa Davis del 2009, celebrada en un gegantesc estadi amb capacitat per a 14.000 espectadors situat en l’aparcament del parc d’atraccions Terra Mítica a Benidorm. No obstant això, l’actual titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de Benidorm, successor de María Luz Jiménez Zafrilla, ha acordat el sobreseïment provisional i l’arxivament de la causa, que investigava els presumptes delictes de prevaricació, malversació, tràfic d’influències i suborn, a causa de la instrucció “erràtica sens dubte” de la magistrada, segons indica la interlocutòria a què ha tingut accés elDiario.es.

El procediment s’ha allargat durant més de set anys “sense que se sàpia el resultat de cap diligència que done alguna circumstància rellevant per a la investigació”, afig la resolució. La catastròfica actuació judicial és “imputable, la major part, al Jutjat mateix”, retrau la severa interlocutòria.

L’actual titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de Benidorm no oculta la seua sorpresa per l’actuació de la seua antecessora. El 2015, a l’inici de la instrucció, l’exalcalde del PP de Benidorm Manuel Pérez Fenoll va presentar un escrit en què indicava que estava aforat per ser diputat autonòmic en les Corts Valencianes.

No obstant això, no consta “cap decisió” sobre aquest tema per part de la jutgessa ,“malgrat la rellevància processal indubtable”. És a dir, la instructora no es va dirigir a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), únic òrgan judicial amb capacitat per a investigar un aforat autonòmic.

A més, l’entrada en vigor de la polèmica reforma legislativa del Govern de Mariano Rajoy que establia un termini màxim de sis mesos per a la instrucció d’aquesta mena de causes, ampliable a petició del jutge o de la Fiscalia, també ha afectat la investigació dels sobrecostos de la Copa Davis de Benidorm. Així doncs, la causa es va iniciar mitjançant una interlocutòria del 27 de novembre de 2015, per la qual cosa havia de finalitzar, o prorrogar-se, sis mesos després (abans del 6 de juny de 2016).

Tres dies abans del termini, la jutgessa va acordar declarar complexa la causa i va donar un termini addicional d’instrucció de 18 mesos. No obstant això, la resolució va quedar sense efecte arran d’un recurs i la instructora va dictar una altra interlocutòria el 29 de juliol de 2016, quan ja havien transcorregut els sis mesos de termini inicial. Es tracta d’una “circumstància sens dubte rellevant” per a acordar l’arxivament, segons l’actual titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de Benidorm.

Cap diligència “rellevant per a la investigació”

El magistrat sosté que la instrucció, “per imperatiu legal”, va concloure el juny del 2016, malgrat que “de manera inexplicable ha seguit fins hui”, a més sense que s’haja aconseguit practicar cap diligència “que done alguna circumstància rellevant per a la investigació”.

Abans del termini límit “no consta el resultat de cap diligència”, ni tan sols amb el caràcter inidiciari propi de la fase d’instrucció o qualsevol “element de rellevància penal” sobre els fets denunciats, més enllà de la denúncia del PSPV-PSOE de l’11 de juny de 2015. El magistrat destaca especialment la inacció de la instructora davant el fet que Manuel Pérez Fenoll detinguera la condició d’aforat, encara que acorda l’arxivament “sense necessitat d’entrar en altres valoracions i consideracions, sens dubte d’interés”.

La interlocutòria rebutja valorar les diligències acordades “fora del termini màxim d’instrucció ja esgotat”, cosa que aboca la causa a un arxivament irremeiable, “a fi d’evitar coste el que coste una clara infracció de les previsions legals”. També deixa sense efecte qualsevol actuació pendent o mesura cautelar que estiguera en vigor. És a dir, dona una carpetada definitiva a una investigació que ha durat més de set anys.

La investigació va nàixer d’una denúncia presentada el 2015 pel llavors alcalde socialista de Benidorm, Agustín Navarro, davant la Fiscalia després de perdre en el TSJ-CV una reclamació d’una de les empreses organitzadores del torneig, que exigia 600.000 euros. L'esdeveniment, organitzat durant el mandat de Manuel Pérez Fenoll (amb l'actual alcalde del PP, Toni Pérez, de portaveu), va acabar eixint per un ull de la cara.

Un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional va acreditar sobrecostos en l’esdeveniment de 800.000 euros. Entre les empreses que formaven l’UTE que va organitzar el torneig de tenis figuraven les mercantils Universo Selección i Omega Mmoe, que han sigut investigades en el marc del cas Taula.

Contactes amb el crim organitzat, segons la Policia

María Luz Jiménez Zafrilla, destinada des de setembre en la secció primera de l’Audiència Provincial de Madrid, hauria sigut l’autora d’una filtració als membres de la xarxa mafiosa desarticulada a Benidorm el 2019 en el marc de l’operació Testudo, segons un informe de la Policia Nacional.

La Secció d’Organitzacions Criminals Transnacionals de la Brigada Central de Crim Organitzat de la Unitat de Delinqüència i Crim Organitzat (Udyco) assenyala que “s’ha pogut constatar un possible delicte de revelació de secrets”. L’informe ressenya possibles contactes de la jutgessa amb el crim organitzat mitjançant referències a la magistrada en escoltes telefòniques.

La causa contra la màfia russa, l’operació més gran en una dècada contra el blanqueig del crim organitzat en la costa valenciana, també es va desinflar per un error judicial de la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Benidorm.

L’antecedent de la màfia russa

La magistrada va dictar el sobreseïment lliure (en la pràctica, una absolució) i l’arxivament de la causa per a quasi una vintena dels imputats per haver-los pres declaració mitjançant una provisió fora dels terminis d’instrucció. El sumari va revelar contactes telefònics entre el presumpte líder de la xarxa mafiosa i càrrecs del PP de Benidorm.

L’arxivament va beneficiar, entre altres investigats, l’empresari rus Mikhaïl Danilov, que havia fet viatges a Espanya en companyia de Levan Dazhangveladze, germà i home de confiança del Lladre de Llei Merab Dazhangveladze, segons les perquisicions policials.

La investigació també assenyalava que Danilov estava presumptament relacionat amb Boris Ivanyuzhenkov i Maxim Lalakin, dos líders del Sindicat del Crim Podolskaya. Amb Ivanyuzhenkov mantenia “converses telefòniques constants” i amb Lalakin havia viatjat a Espanya.

Danilov estava imputat en la causa per l’adquisició juntament amb la seua dona Yulia Alekseeva –per a la qual també es va dictar el sobreseïment lliure– d’un habitatge de luxe a Altea amb fons provinents d’una entitat bancària suïssa. La Policia catalogava l’home com un empresari utilitzat per la criminalitat organitzada russa per a blanquejar els beneficis dels seus delictes mitjançant la seua façana legal.