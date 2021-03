Ciutadans expulsa el seu senador designat per les Corts Valencianes per incitar al transfuguisme

La direcció nacional de Ciutadans inicia els tràmits d'expulsió del senador valencià Emilio Argüeso per incitar al transfuguisme. Es tracta del primer senador autonòmic expulsat pel seu partit, només amb el precedent en 2016 de Rita Barberá, suspesa cautelarment pel PP per la seua implicació en el cas Taula.

La direcció que encapçala Inés Arrimadas considera que el senador designat per les Corts Valencianes i exsecretari d'Organització en la Comunitat Valenciana ha pogut incomplir els estatuts del partit. "Argüeso ha realitzat recentment, en canals de comunicació institucionals del Senat, manifestacions públiques amb voluntat d'infligir un mal rellevant als interessos i a la imatge tant del partit com del conjunt dels afiliats", indica el comunicat que ha enviat la formació taronja.

La direcció assenyala que el senador hauria "oferit prebendes a càrrecs i afiliats del partit amb la condició que abandonaren la formació i passaren a ser trànsfugues, tal com publiquen en diversos mitjans de comunicació on s'aporten proves evidents".

Argüeso va ser nomenat senador territorial pel Parlament valencià, però el càrrec no és reversible. Podemos va proposar en la passada legislatura una llei per a poder retirar la confiança als senadors en el marc del cas Taula que va esguitar al PP, i concretamente Rita Barberá, però la resta de grups en la Cambra no ho van secundar.

El senador territorial ja va ser apartat de la secretaria d'Organització per l'opacitat dels comptes del partit en la Comunitat Valenciana. Ciutadans va començar a posar el focus sobre Argüeso quan els primers portaveus de la formació, Alexis Marí i Carolina Punset, van tindre els seus primers desacords perquè només ell i un altre membre de la direcció nacional tenien accés al control de les despeses. Aquesta opacitat va provocar que la següent direcció, amb Toni Cantó al capdavant, haguera de sol·licitar permís per a obrir un nou compte bancari. En la passada legislatura va tindre contractat quan era secretari primer de la Mesa del Parlament valencià un assessor que no va acudir al seu lloc de treball, el que es coneix com a empleat zombi. A l'assessor d'Argüeso també se li va assignar una targeta de pàrquing gratuït que tampoc va utilitzar en tota la legislatura, un dels majors beneficis de treballar en el Parlament perquè està situat en el centre de la ciutat i és impossible aparcar. L'assessor no va utilitzar el metge del Parlament ni tampoc cap dels serveis que ofereix la institució als seus treballadors.

L'organització de Ciutadans a la Comunitat Valenciana viu moments convulsos, amb l'eixida del seu coordinador i alhora portaveu en les Corts Valencianes, Toni Cantó, que ha marxat enmig de fortes crítiques contra Arrimadas, i ara l'expulsió del seu senador autonòmic, Emilio Argüeso. Tots dos fets afegeixen llenya a l'incendi del seu grup en el Parlament valencià, pendent del nomenament d'un nou portaveu.