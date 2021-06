Conselleria aprova la demolició del conflictiu antic grup d'habitatges del Raval d'Algemesí

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha signat l'ordre de demolició de l'antic grup d'habitatges públics de la Generalitat El Raval d'Algemesí, que es troba en estat de ruïna. La demolició està prevista que es materialitze en 2022.

Es tracta d'un grup format per un centenar d'habitatges que estan en molt mal estat i que no ofereixen condicions per a ser habitades. Durant anys s'han produït successius conflictes en els blocs, per la qual cosa la Generalitat i l'Ajuntament han acordat la seua demolició donant així resposta a les demandes veïnals.

Les dues administracions han analitzat les opcions per a propiciar una millora en aquesta zona d'Algemesí amb la finalitat de resoldre l'actual problemàtica social i de seguretat que ofereix l'actual estat de l'immoble, en un greu estat de deterioració.

Segons l'informe, el valor de les reparacions necessàries que retornarien estabilitat, seguretat, estanquitat i consolidació estructural a l'edifici supera el límit del deure normal de conservació, per la qual cosa conclou que l'edifici es troba en situació legal de ruïna.

La Generalitat i l'Ajuntament estudien ara conjuntament el futur d'aquest espai per a iniciar un full de ruta que permeta oferir alternatives residencials en el municipi.

El vicepresident Martínez Dalmau ha destacat la importància de "dignificar els habitatges del parc públic i els seus entorns, a més assegurar una casa on la gent puga viure en unes condicions favorables per al ple desenvolupament humà. Per al Govern del Botànic és una prioritat i no desistirem de l'obstinació".

Amb l'ordre signada, l´Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) procedirà a la contractació de la redacció del projecte i execució de les obres de demolició dels immobles de l'avinguda del Riu Magre, corresponents als números 1,3,5 i 7 del carrer Montortal 6 i 8 del carrer Benimodo, així com a l'obtenció de les corresponents llicències.