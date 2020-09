Els alumnes d’Ontinyent s’incorporaran als seus centres de forma progressiva en el nou curs escolar

L’Alumnat dels centres educatius d’Ontinyent s’incorporarà de manera progressiva al nou curs escolar, entre els dies 7 i 10 de setembre. El calendari d’incorporació previst ha estat una de les mesures acordades a la reunió mantinguda aquest dilluns per l’Alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, i el regidor d’Educació, Óscar Borrell, amb les direccions de tots els centres educatius de la ciutat, per tal d’ultimar l’inici de curs escolar a la mateixa.

En concret, als col·legis, s’incorporarà dilluns l’alumnat d’Infantil; dimarts el de 1r i 2n de primària; dimecres el de 3r i 4t; i dijous el de 5é i 6é. Als instituts, dilluns s’incorporaran els i les alumnes de 1er d’ESO, 1er de Batxillerat, 1er de Cicles Formatius i 1er de FP Bàsica; dimarts l’alumnat de 2on curs d’estes modalitats; i dimecres la resta d’alumnes.

A més, l’Alcalde oferia als centres la possibilitat de fer ús d’espais públics com els parcs i jardins, la sala Gomis, el Teatre Echegaray, el Poliesportiu o fins i tot la via pública per a la docència, un oferiment al que els centres donaran resposta als propers dies amb un llistat de sol·licituds. El CEIP Lluis Vives ha estat el primer en sol·licitar, a la mateixa reunió, l’ús del Parc del Llombo.

Altres mesures destacades acordades a la reunió han estat el tancament dels carrers dels col·legis a l’entrada i eixida als mateixos (de 8:45 a 9:15 i de 12:45 a 13:15) per evitar aglomeracions, o l’augment de les hores de neteja de les instal·lacions (i especialment dels banys i les zones comunes) durant les hores lectives. Per altra banda, el regidor d’Educació informava al voltant de les millores executades per l’Ajuntament als col·legis públics aprofitant l’estiu, i també es feia un repàs de les obres efectuades aquest estiu al marc del pla “Edificant”.

Informació a la Junta de Portaveus

Tots els detalls sobre l’inici de curs així com altres qüestions relacionades amb la gestió municipal davant la pandèmia seran explicats aquest dimarts per l’Alcalde als diferents grups polítics municipals en una nova convocatòria de la Junta de Portaveus, on estan convocades i convocats representants de La Vall Ens Uneix, Partit Popular i Compromís.