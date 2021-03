Les aigües residuals de Cullera mostren una incidència de Covid-19 “moderada” al nucli urbà i “molt alta” a la platja

Les mostres recollides el passat 24 de febrer a les aigües residuals de Cullera per un laboratori homologat de l’empresa Aigües de Cullera revelen una incidència per Covid-19 “moderada” al nucli urbà (740.000 c.g./L) i “molt alta” a la zona residencial de la platja (15.000.000 c.g./L).

Tal com detallen els resultats dels informes tècnics encarregats d’analitzar estes, també s’ha detectat una incidència “molt baixa” de la variant britànica en el nucli urbà i “lleu” en la zona de la platja.

L’anàlisi d’estes coincidix en la baixada de casos per Covid-19 al municipi després d’una tercera onada que afectà de forma preocupant a tota la comarca de la Ribera. De fet, un dia després d’esta recollida, el 25 de febrer, Cullera presentava una taxa per cada 100.000 habitants de 151,98, considerada de risc alt per les autoritats sanitàries, encara que suposava una baixada del 93% respecte al 25 de gener, moment en el qual la ciutat tenia la incidència més alta des de l’inici de la pandèmia. Les anàlisis tracten de detectar la presència d’unitats de virus en les aigües residuals de la localitat.

A hores d’ara, tal com ha notificat aquest dijous Salut Pública, el municipi presenta 22 casos actius i una incidència per cada 100.000 habitants de 101,32, el que suposa un risc moderat i encara un poc lluny del risc baix que se situa entre 25 i 50.

Pròrroga de les restriccions

Després d’analitzar el nivell d’incidència al municipi, la Junta de Govern local ha decidit prorrogar, almenys 1 setmana més, les restriccions vigents que són de competència municipal. S’habilitarà, això sí, el servei de préstec de llibres i des de la residència pública de persones majors es mantenen les visites d’acord a les mesures preventives adients.

Així mateix, seguint les recomanacions fetes per la Conselleria de Sanitat i Salut Publica, l’Ajuntament de Cullera proposarà al Consell Escolar Municipal, que és qui té la competència, que es canvien els tres dies no lectius de falles (16, 17 i 18 de març) per altres dies més endavant.

A més, l’Ajuntament aprovarà en la pròxima sessió plenària que els festius locals, 12 i 16 d’abril, s’ajornen per a futures dates.

En esta línia, l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha insistit en la necessitat de “no baixar la guàrdia i en contindre el virus amb responsabilitat individual i col·lectiva i amb total prudència en el compliment de les mesures sociosanitàries”.