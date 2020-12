Ontinyent donarà ajudes als joves per a accedir a una vivenda a partir de 2021

L’Ajuntament d'Ontinyent posarà en marxa en 2021 una línia d’ajudes a joves per accedir a la vivenda. Així ho avançava aquest dimecres el regidor de Joventut, Jordi Vallés, en una roda de premsa on recordava que l’emancipació i la vivenda formen part d’una de les grans línies de treball contemplades al I Pla Estratègic Municipal de Joventut posat en marxa enguany amb la col·laboració de la Universitat d’Alacant.

Vallés explicava que aquest pla, plantejat per planificar les polítiques públiques de joventut a Ontinyent fins l’any 2023, va incloure la realització de tallers locals de participació i estudis “on aquest va ser un dels punts més identificats pel jovent quant a les necessitats d’aquest tram d’edat. Les competències en matèria d'habitatge són del Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana, però des de l'Ajuntament en la mesura de les possibilitats volem atendre esta necessitat manifesta, i per això al pressupost de 2021 comptem per primera volta amb una partida específica per atendre aquesta problemàtica”, manifestava.

Igualment, Jordi Vallés explicava que als pressupostos de 2021 es mantenen les partides per desenvolupar la programació anual de tallers, cursos formatius i activitats de la regidoria “sempre atenent a les demandes que ens fan arribar la joventut, i mantenint el contacte i la comunicació estreta amb associacions d’àmbit juvenil", explicava. A més a més, se seguirà oferint assessorament psicopedagògic, psicosexual i laboral i tot tipus d’informació d'interès per als i les joves. L’Ajuntament també ofereix un Espai Jove, i manté un conveni de col·laboració plurianual amb el Consell Local de la Joventut.

Jordi Vallés també anunciava que la regidoria reprèn les activitats previstes per als propers dies. Així des del 14 al 22 de desembre a la Sala Gomis es podrà veure l’exposició "No em toques el whatsapp" de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), una mostra de fotografies realitzades per joves i grups de joves pretén denunciar la violència i reivindicar el respecte entre dones i homes, emmarcada en la programació organitzada per la regidoria d’Igualtat en commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.