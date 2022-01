Ontinyent fa compatibles les ajudes municipals al lloguer jove amb les d’altres administracions

L’Ajuntament d’Ontinyent llançarà en breu una nova convocatòria de les seues ajudes al lloguer jove, per donar suport a aquest sector de la població. El regidor de Joventut ontinyentí, Jordi Vallés, ha avançat que el proper plenari municipal inclourà una nova convocatòria d’estes ajudes que l’Ajuntament va posar en marxa l’any passat, amb unes bases que permetran que siguen compatibles amb les d’altres administracions.

L’edil explicava que la convocatòria municipal d’ajudes al lloguer jove 2022, com la de 2021, permetrà a joves de la ciutat accedir a subvencions per valor de fins a 100 euros mensuals i 1.200 euros anuals. Als casos als quals les altres administracions no ho consideren incompatible, els 100 euros se podrien sumar a les que estes entitats oferisquen.

Jordi Vallés recordava que les ajudes municipals de 2021 (incloses dins del I Pla de Joventut d’Ontinyent) van tenir una molt bona acollida i va esgotar el crèdit disponible, “i també ens ajuden a revitalitzar el centre històric”. L’edil recordava en aquest sentit que la convocatòria de 2021 contemplava una priorització als inmobles llogats al barris de Poble Nou i La Vila, a més d’altres aspectes com les circumstàncies familiars o la renda de les persones sol·licitants, i que també s’inclouran a les bases de la nova convocatòria, segons avançava el regidor.

El regidor valorava positivament l’anunci realitzat pel Govern d’Espanya, “en la línia d’un camí que ja vam emprendre a Ontinyent l’any passat per donar suport als i les joves que volen emancipar-se en un context tan complex com el que estem vivint pels efectes de la pandèmia”, manifestava.