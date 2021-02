La restauració de la cúpula de Nostra Senyora de Sales de Sueca aflora “deficiències més greus” i no es descarta la demolició

Els tècnics que reparen la clivella que va obligar a tancar al culte el novembre passat la parròquia Nostra Senyora de Sales, a Sueca, han demolit ja la part més deteriorada de la cúpula en la qual es localitzava la fissura, la qual cosa ha tret a la llum “noves deficiències més greus”, segons l'equip d'arquitectes encarregat de l'obra.

Per això, continuen els estudis sobre l'estructura de la cúpula per a determinar, a partir de la setmana vinent, si és possible escometre la seua rehabilitació o cal construir una altra completament nova.

Així, els treballs de demolició han evidenciat “deficiències més greus” del que es preveu fins hui i s'ha encarregat un nou informe per a detallar l'estat actual de l'estructura de la cúpula i els materials amb els quals va ser edificada.

Segons el projecte de l'equip d'arquitectes Luis Cortés i Pepe Pardo, que escometen les obres, “la clivella ha pogut haver-se de la deterioració i oxidació de l'estructura metàl·lica que la suporta, perquè està danyada i alguns perfils s'han vist agreujats en els últims mesos per les intenses pluges”.

Així, un dels desperfectes detectats en l'estructura és que l'entramat metàl·lic de meridians i paral·lels que subjecten la coberta tenen unes platines massa xicotetes per al pes que han de suportar i l'oxidació ha provocat també que aquesta estructura augmente de volum i la pressió exercida cap a l'exterior ha anat agreujant la clivella.

Però a això s'afig un problema o fallada que han descobert en el disseny inicial de la cúpula quan va ser construïda, que ha fet que al llarg dels anys, des de finals del segle XIX, haja hagut de patir diverses reparacions. Igualment, els treballs fins ara realitzats estan demostrant que “la cúpula no és de planta circular perfecta i es tracta més aviat d'una circumferència aplatada”, afirma Cortes.

No obstant això, l'equip d'arquitectes assegura que la primera opció que contempla és “salvar l'estructura i la cúpula” perquè amb la tecnologia actual “podríem garantir el seu bon estat de conservació” encara que no descarten l'altra opció.

Des que es va detectar un agreujament de l'estat de la clivella i van començar els treballs, la parròquia Nostra Senyora de Sales, a Sueca, on es venera a la patrona, roman tancada al culte.

Els membres de l'equip dirigit per Luis Cortés i Pepe Pardo, que han escomés diversos projectes de rehabilitació de cúpules en temples valencians, ja van realitzar un informe de la cúpula de Nostra Senyora de Sales de Sueca en 2008, quan la clivella aconseguia 2,5 metres de longitud. “Llavors no registrava cap risc”, però ara, “passats els anys, i després dels últims temporals de pluja i vent, el problema s'ha agreujat i cal veure les causes i prendre mesures”.

En la parròquia Nostra Senyora de Sales de Sueca es venera la imatge de la patrona de la localitat del segle XIV i la seua església és del segle XVIII. Així mateix, la vista actual de la cúpula amb les teules en escata es deu a la remodelació de l'obra en 1919 de Joaquín Arnau.

L'última intervenció realitzada en el temple, que es va desenvolupar durant diversos anys, es va iniciar en 1995 per a la renovació de la teulada i la cúpula i els treballs també van abastar el presbiteri i la decoració interior del temple amb la seua neteja i reposició d'elements d'or.