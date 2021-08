Xàtiva restaurarà el simbòlic quadre cap per avall de Felip V

L’Ajuntament de Xàtiva restaurarà el que passa per ser el quadre més simbòlic de la ciutat així com també del poble valencià: el quadre de Felip V cap per avall. Esta recuperació es farà dins l’acord arribat amb l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació de la Generalitat Valenciana (IVCR+I), i que inclourà també la restauració del Retaule de la Transfiguració, ambdues peces exposades al Museu de Belles Arts.

El retrat de Felip V -el qual, en anys anteriors, havia patit una restauració poc afortunada-, és obra de Josep Amorós datada al 1719, i és en el principal reclam del museu, atès que atrau la curiositat pel fet d’estar penjat cap per avall com a càstig simbòlic al primer dels Borbons espanyols per haver ordenat l’incendi de la ciutat en 1707, com a represàlia de la Batalla d’Almansa durant la Guerra de la Successió.

Pel que fa al Retaule de la Transfiguració, diverses de les seues parts ja es troben a la seu de l’institut, que ja ha iniciat el seu procés de restauració. Aquest retaule és una obra atribuïda a el Mestre de Borbotó i datada cap al 1516. El retaule gaudeix de la màxima protecció patrimonial a l’estar declarat Bé d’Interès Cultural i formar part de la col·lecció permanent del Museu de Belles Arts de Xàtiva. L’obra ha estat intervinguda en diverses ocasions, sent la principal i més important la realitzada entre 1981 i 1985 per l’Institut de Conservació i Restauració de Béns Culturals (ICRBC). El mateix IVCR+I va realitzar una intervenció puntual de consolidació de l’estrat pictòric i daurat quan l’obra va ser trasllada del Museu de l’Almodí a la Casa de L’Ensenyança. Després de la seua ubicació a la sala on hui es troba exposada, es va haver de realitzar un protecció puntual in situ de noves zones d’estrat pictòric i daurat de l’obra que presentaven importants aixecaments amb perill de despreniment. Aquesta actuació es va realitzar com a mesura preventiva per tal d’evitar més danys fins que ara ha arribat el moment de realitzar un procés de consolidació d’aquestes zones, tasca que s’abordarà amb aquesta intervenció.