La Comunitat Valenciana només amplia els comensals en l'hostaleria a sis per taula i les reunions en habitatges a dos grups

El president del Govern valencià, Ximo Puig, ha comparegut aquest dimarts després de la reunió de la mesa interdepartamental a la qual també han assistit la vicepresidenta, Mónica Oltra, el vicepresident Rubén Martínez Dalmau i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, entre altres membres de l'executiu, per a decidir com s'avançarà en les pròximes setmanes en la desescalada prudent que va emprendre la Comunitat Valenciana el passat 28 de febrer després d'una tràgica tercera ona.

Tal com estava previst, no hi haurà grans canvis a partir del pròxim dilluns 12 d'abril, ja que la idea és arribar a l'estiu amb la pandèmia mínimament controlada amb l'objectiu de salvar la campanya estival, tenint en compte que el ritme de vacunació per a llavors es preveu molt més elevat.

Segons ha informat Puig, les úniques novetats que entren en vigor a partir del pròxim dilluns són l'ampliació de quatre a sis persones de les reunions en espais públics, incloses les terrasses de l'hostaleria, i a dos grues de convivents en els domicilis particulars.

Així, es mantindran tant el toc de queda entre les 22.00 hores i les 6.00 hores com el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana fins al 9 de maig, si finalment decau l'estat d'alarma, com va anunciar el president del Govern Pedro Sánchez.

Encara que les dades epidemiològiques de la Comunitat Valenciana són bones en l'actualitat, es dóna per fet que en els pròxims dies es pot produir un repunt de contagis, com ha succeït sempre després d'un període festiu a causa de la mobilitat de la població, encara que haja sigut sobretot dins de les fronteres autonòmiques.

A més, hi ha preocupació entre els tècnics de Salut Pública pels alts índexs de contagis que presenten les comunitats autònomes limítrofes. Així, Catalunya presenta una incidència acumulada de 192 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, Aragó de 178, Castella-la Manxa de 121 contagis i Murcia de 62.

En la Comunitat Valenciana la incidència acumulada continua estable en registrar aquest dimecres 31,72 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies (la mitjana espanyola està en 167 casos), un punt menys que aquest dimarts, i es manté per tant per davall de 50 casos per cada 100.000 habitants, cosa que significa risc baix. És la comunitat autònoma espanyola amb incidència més lleu.