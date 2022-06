El coordinador de Vox a Alacant dimiteix després de denunciar intimidacions i “tècniques mafioses” del seu antecessor en el càrrec

El coordinador local de Vox a Alacant, Joaquín Miguel Oliva Fano, ha dimitit després de denunciar preteses intimidacions i una “pressió inacceptable” per part del seu antecessor en el càrrec, segons la documentació interna de la formació d’extrema dreta a què ha tingut accés elDiario.es. Oliva, un dels membres més actius de la formació a Alacant, va enviar al sotssecretari provincial de Gerència de Vox a Alacant, Jaime Rozalén, el 6 de juny passat, la carta de renúncia al càrrec de responsable provincial d’esdeveniments.

En un informe anterior, remés a diversos òrgans del partit d’extrema dreta a Alacant, va fer una radiografia de la situació de Vox a la província en què lamenta la falta de coordinació entre la branca institucional de la formació i l’estructura interna del partit. Sobre els afiliats a Alacant, el document afirma: “Lamentablement mai hem tingut accés ni possibilitat d’arribar a ells en les condicions necessàries per a establir un vincle afectiu i de confiança que permeta el contacte recíproc”. Oliva reconeix que “la majoria no participen” en els canals oficials de Vox en Twitter i Facebook.

No obstant això, el dimitit dirigent reserva l’apartat de conclusions per llançar acusacions i criticar la “falta de coordinació amb la part institucional” de Vox a l’Ajuntament d’Alacant. “Treballem al 25% de les nostres capacitats, perquè manquem de les eines necessàries per a assolir els nostres objectius”, diu l’informe.

Oliva considera “greu” la falta d’accés als militants, “el partit perd dia a dia la seua essència de moviment social, i s’assembla la resta de forces polítiques que només es recorden dels afiliats quan hi ha eleccions”. “Desconeixem en quin moment el Comité Executiu Provincial, els responsables d’Organització, Relacions Institucionals o regidors de l’Ajuntament d’Alacant han perdut la confiança en aquest equip municipal”, afig l’escrit.

L’informe sosté que els dirigents del partit ultra a Alacant han apartat a Joaquín Oliva, “preferint donar visibilitat a l’antic coordinador”, Diego Ramón del Castillo Gómez-Cambronero. Oliva acusa el seu predecessor de “provocar amb els seus gestos els membres d’aquest equip”, a qui “va tractar d’intimidar” i sobre els quals va exercir una “pressió inacceptable”.

L’escrit també afirma que l’anterior coordinador hauria amagat “d’exercir pressió judicial i física”, pretesament “argumentant les relacions professionals dels seus germans advocats amb certs grups provinents de l’estranger i establits en la costa alacantina”. L’antic coordinador, Diego Ramón del Castillo Gómez-Cambronero, va formar part de les llistes electorals del partit neonazi Democracia Nacional per la circumscripció d’Alacant en les eleccions autonòmiques del 2003 i en les generals del 2004.

“Nosaltres no blanquegem ni donem espais als que utilitzen tècniques mafioses en les seues relacions professionals, ni als que les toleren, i per aquest motiu posarem en coneixement del Comité de Garanties del partit els fets coneguts pels receptors d’aquest informe i que venen consentint des de fa un any”, conclou Joaquín Oliva.

Vox, seguint la seua política de veto a determinats mitjans de comunicació, no ha contestat les preguntes d’aquest diari.