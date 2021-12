Exhumen en una fossa comuna de Castelló les restes de l’alcalde de Morella afusellat pel franquisme en la postguerra

Les restes de Domingo Borrás Pascual, alcalde de Morella durant la Guerra Civil, s’han exhumat dimecres d’una fossa comuna del cementeri civil de Castelló. Els seus descendents, així com l’actual alcalde de Morella, el socialista Rhamsés Ripollés, han assistit al recinte cementerial per presenciar les faenes d’exhumació, finançades per l’Ajuntament de Castelló i per la Diputació. Domingo Borrás Pascual, fuster de professió, va ser afusellat el 10 de juny de 1941 a Castelló, a 51 anys.

El primer edil de Morella, Rhamsés Ripollés, ha agraït els treballs arqueològics i ha relatat a elDiario.es el moment “especial” que han pogut presenciar els familiars de Domingo Borrás Pascual. “Treballem des de fa temps des de les administracions per la memòria històrica, massa temps silenciada”, afirma Ripollés, que recorda que el seu antecessor llunyà va ser assassinat “per haver sigut alcalde”. “Cal dignificar la memòria i posar-la en valor”, afig l’actual primer edil.

Les faenes d’exhumació, impulsades pel Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló i a càrrec de l’associació Arqueoantro, han localitzat en les files 4 i 11 del cementeri civil de Castelló les restes de 38 afusellats durant la repressió franquista de la postguerra. La majoria provenen de la comarca dels Ports, de localitats com Forcall, Morella, Cinctorres, Vilafranca i Portell.

En el cementeri civil, segons informa el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, també s’han exhumat víctimes oriündes d’Almassora, Cabanes, Canet lo Roig, La Jana, Sant Mateu o Almenara.

Dimecres, els especialistes de l’associació Arqueoantro han exhumat les restes de l’exalcalde de Morella i d’Alfonso Martí Mestre, agricultor de Forcall afusellat el 28 de juny de 1941 a 65 anys. Durant l’exhumació han estat presents els familiars i l’actual alcalde de Morella.

El dia anterior es van exhumar els cossos de dos veïns de Forcall i un de Cabanes. Així, també hi van assistir l’actual alcalde de Forcall, Santi Pérez, i el senador Carles Mulet, veí de Cabanes. Al recinte també han acudit familiars de les víctimes i representants institucionals de cada localitat, com el diputat provincial Josep Gisbert, de Cinctorres. Els especialistes d’Arqueoantro i els membres del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló expliquen als familiars les vicissituds de les faenes d’exhumació.

La comarca dels Ports va ser la primera a caure a les mans de les tropes del bàndol franquista a la província de Castelló. La comarca compta, segons el recompte de l’historiador Juan Luis Porcar, membre del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, amb 68 víctimes mortals de la repressió franquista de la postguerra. Prop de 800 veïns van ser detinguts, empresonats i sotmesos a consells de guerra sumaríssims.