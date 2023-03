Falles i Magdalena disparen l’audiència d’À Punt

À Punt es consolida com la televisió de les festes de la Comunitat Valenciana. Les retransmissions, tant de Falles com de Magdalena, disparen un 36% l’audiència de la radiotelevisió valenciana respecte el seu share de temporada.

La quota diària al març ha crescut progressivament fins a registrar un 7% el divendres 17 de març, i ha superat cadenes generalistes com La Sexta i Cuatro. Igual que ahir, diumenge 19 de març dia de la Cremà, que assolia un 6,8% de share amb 1.070.000 valencians que passaren per les pantalles d’À Punt i amb una cobertura del 21,5%.

Las mascletaes són el programa de Falles més vist enguany amb una mitjana de 154.000 espectadors, un share del 18,8%, i una fidelitat del 74,5%. El 18,8% suposa un increment de 3 punts de share més que el 2022.

El pic de les mascletaes es va produir el diumenge 12 de març quan vora 300.000 persones es connectaren com a mínim un minut per a veure la disparà de la pirotècnia Mediterráneo, un potent terratrèmol que va fer vibrar el públic de la plaça de l’Ajuntament i els espectadors des de casa. Aquest dia À Punt aconseguia la dada més alta de la història d’aquestes retransmissions amb un 24,7% i 219.000 espectadors de mitjana.

La Cremà i el Magdalena Vítol tanquen les festes amb 140.000 espectadors de mitjana i un 10,1% de share. Pel que fa als actes retransmesos de les festes de Castelló destaquem el Pregó amb 3,6% d’audiència i 307.000 de contactes únics; i la Romeria de les Canyes amb un 2,6% i 207.000 persones.

També els espais informatius, que han inclòs la retransmissió de les mascletaes de la Magdalena, han incrementat l’audiència. Els NTC migdia i nit s’han elevant un 20% sobre la mitjana de la temporada i va ser el divendres 17 de març, quan l’edició del migdia obtenia un 15% i 160.000 televidents de mitjana, i el Nit amb 11,7% i 155.000 espectadors.

L’esforç humà i tècnic de la cadena pública per a portar a totes parts de la Comunitat les festes tradicionals principals de València i Castelló ha arribat al públic, que ha fet costat a l’enorme desplegament dut a terme.

Increment del 55% del trànsit a la web

À Punt ha registrat les millors Falles de la seua història amb un increment del 55% del trànsit web i un total de 16,3 milions de minuts consumits de vídeo, fet que suposa un 64% més. Pel que fa a xarxes, la radiotelevisió valenciana ha sigut el mitjà valencià líder pel que fa a reproducció de vídeos en Instagram i TikTok amb un total de 5,5 milions de reproduccions, un 49% més.

Com a novetat enguany, la radiotelevisió pública ha posat en marxa un rànquing de mascletaes tant de Falles com de Magdalena, on han participat vora 47.000 persones.

En les mascletades de Falles, la Pirotècnia Valenciana (19 de març) guanya amb una puntuació de 4,85 sobre 5, seguida d’Aitana (18 de març) amb un 4,76 i Mediterráneo (12 de març), amb un 4,72.

I en les mascletades de Magdalena, el primer lloc se l’emporten la Pirotècnica Peñarroja (19 de març) i Pibierzo (16 de març), que empaten amb una valoració popular de 4,71, i la següent pirotècnia més valorada és Zarzoso (15 de març) amb un 4,44 de puntuació.