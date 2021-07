La Generalitat Valenciana avala 1,3 milions per al circuit urbà que Camps va prometre a “cost zero”

A la Generalitat Valenciana encara li falten per pagar 7,5 milions d’euros corresponents a un crèdit de 60 milions d’euros que es va sol·licitar en el seu moment per abonar els costos de construcció del circuit de Fórmula 1. L’esdeveniment, celebrat el 2011 i del qual Francisco Camps va assegurar que no costaria cap euro públic malgrat que va suposar una despesa de 89 milions, s’ha convertit en un assentament de barraques i en un llast financer per als actuals responsables de l’executiu autonòmic.

Així doncs, el ple del Consell s’ha vist obligat a aprovar la concessió d’un aval a la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV) per import d’1.375.144,78 euros com a garantia del pagament de la taxa per “ocupació del domini públic autoritzat en la Marina de València” per a l’organització i el desenvolupament del Gran Premi de la Fórmula 1.

El Consorci València 2007 va remetre l’abril passat la liquidació definitiva de la factura, recorreguda per l’SPTCV davant el Tribunal Economicoadministratiu Regional (TEAR) per considerar que el deute està prescrit. L’empresa pública no va satisfer durant l’any 2011 la taxa per ocupació, perquè considerava que, sense variar les condicions, la quantitat reclamada pel Consorci València havia sigut modificada de 350.000 euros el 2010 a 1,37 milions l’any següent.

L’SPTCV ha sol·licitat l’aval a la Generalitat Valenciana per assegurar-se la suspensió provisional del pagament mentre el TEAR resol el litigi. La Llei d’hisenda permet a la Generalitat prestar garanties a les operacions de crèdit o a les obligacions de contingut econòmic contretes per empreses o entitats de qualsevol naturalesa pública o privada (les garanties han de ser avals autoritzats pel Consell). A més, la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021 li permet prestar avals durant aquest exercici fins a un límit de 100 milions d’euros.