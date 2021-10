Igualtat crearà un observatori de serveis socials i un comité d’ètica en el sistema d’atenció pública

El nou model valencià de serveis socials inclusius va prenent forma legislativa per actualitzar el sistema d’atenció. La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha presentat dimarts els tres avantprojectes de decret que desenvolupen la llei aprovada la legislatura passada, que reorganitza el mapa de serveis socials en un model equivalent al dels centres de salut.

Els decrets avancen en la descentralització dels centres d’atenció primària, la porta d’entrada al sistema, homogeneïtzaran els criteris comuns als centres i agruparan diverses normes, seguint els principis de “l’organització, la participació i l’ètica”. Els projectes preveuen la creació d’un Observatori de Serveis Socials i un comité d’ètica que assessore professionals i usuaris en qüestions complexes a què la llei per se no puga arribar. Segons ha explicat la titular de Polítiques Inclusives, els recursos d’ús habitual hauran d’estar en entorns urbans accessibles, es deslocalitzaran els punts d’atenció i s’ampliaran els horaris d’atenció.

Els decrets incorporen el contracte programa per als serveis socials, una fórmula, “que dona estabilitat als professionals dels serveis socials municipals que ja no són despatxats i tornats a contractar cada any”. En els últims pressupostos, s’han destinat 93 milions a contractar els equips d’atenció primària, que són “la porta d’entrada” al sistema des dels ajuntaments, cosa que ha suposat multiplicar per 10 la inversió i el nombre de professionals.

El decret de tipologies de centres actualitza la normativa i serà “una guia en què qualsevol persona, professional o usuària, podrà trobar tota la informació per a cada tipologia de recursos”. Aquest text actualitzarà les ràtios de tots els recursos inclosos en el sistema tenint en compte “una nova realitat sociodemogràfica, en què la població és més major, hi ha nivells més alts d’atenció a la dependència o més gent que viu sola”. Amb idea d’avançar en l’atenció domiciliària i en la reducció de les persones per cada centre, el decret estableix les condicions materials, funcionals i de personal de centres i serveis a qualsevol recurs.

La segona norma crea els organismes de participació, anàlisi i recopilació de dades: l’Observatori del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, que regularà el Consell Valencià d’Inclusió i Drets Socials, que tindrà caràcter autonòmic, així com els consells de participació zonals i locals que es crearan en cada ajuntament o mancomunitat. “D’aquesta manera creem una participació ben regulada, ordenada, accessible i pràctica, a més d’empoderar la societat civil i permetre a les persones usuàries la seua participació en les decisions del sistema”, ha indicat.

Finalment, es crearà un comité d’ètica de caràcter autonòmic, i un per cadascun dels departaments de serveis socials, en què s’inclouran persones expertes en serveis socials que oferiran respostes a professionals i persones usuàries, de manera que les actuacions siguen més segures.