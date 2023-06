Jorge Rodríguez, expresident de la Diputació de València absolt: “Hem passat cinc anys d'absoluta indefensió”

Jorge Rodríguez (Ontinyent, 1979) va presidir la Diputació de València fins a la seua detenció el 27 de juny del 2018 per la Unitat de Delinqüències Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional en el marc del 'cas Alqueria', relatiu a les contractacions d'alts directius i del qual, cinc anys després, ha sigut absolt. Després de la seua imputació i la seua expulsió del PSPV-PSOE, partit del qual va arribar a ser líder emergent, Rodríguez va crear 'La Vall Ens Uneix', una formació que va arrasar a la comarca de la Vall d'Albaida i que va agranar als socialistes. La sentència absolutòria, dictada per la secció primera de l'Audiència Provincial de València, es va notificar a les parts l'endemà passat de les eleccions autonòmiques i municipals del 28M, en les quals la diputada provincial de la formació de Jorge Rodríguez s'ha convertit en la clau perquè l'esquerra mantinga l'única institució que no estarà en mans del PP: la Diputació de València.

En aquesta entrevista amb elDiario.es, Rodríguez repassa els cinc anys d'instrucció i els quasi tres mesos de judici i denúncia l'“absoluta indefensió” que diu haver patit. Les negociacions per a conservar la Diputació de València no estan exemptes de tensions arran de la seua expulsió del PSPV-PSOE. El líder dels socialistes valencians, Ximo Puig, va parlar per telèfon amb Jorge Rodríguez després de l'absolució però l'actual alcalde d'Ontinyent recorda que en el seu moment “no va tindre pietat”.

Com se sent després de la seua absolució en el 'cas Alqueria'?

Feliç i satisfet que la veritat s'haja obert camí. Hem passat cinc anys d'absoluta indefensió per part d'un jutge instructor i un fiscal que ens van negar qualsevol defensa. Durant tots aquests anys hem sentit una impotència enorme de veure que com la novel·la que es va creure el fiscal de dos endollats de [Marcos Benavent, autodenominat] 'ionqui dels diners' era l'única versió del cas.

Com recorda la detenció?

Doncs et quedes en xoc. Dels pitjors moments de la teua vida. Un que sàpia que fa coses dolentes pot pensar que qualsevol dia li poden enxampar i que la policia vaja a la teua casa. Però una persona honrada, com és el nostre cas, mai pot imaginar-se un escenari així. És tot el contrari del que t'imagines i més quan veus tota l'operació policial que es va muntar per a detindre a unes persones com nosaltres.

Com ha viscut aquests cinc anys d'instrucció i els quasi tres mesos de judici?

La instrucció va ser un calvari que no li ho desitge a ningú. Sort que en el judici trobem a un tribunal molt professional i vam tindre a uns advocats i perits excel·lents, que van ser capaços de desmuntar una a una les faules dels denunciants, José Luis Pellicer i José Luis Castellote, endollats en el seu moment pel 'ionqui dels diners', i de José Luis Vera, 'el jurista de reconegut prestigi' [investigat en el 'cas Assut] que ens va posar [l'exdirigent socialista José Manuel] Orengo i que després ens va trair.

La sentència considera que les contractacions d'alts directius no van ser il·legals. Tornaria a crear llocs de direcció en una empresa pública que ocuparen persones de partits del govern si presidira la Diputació de València?

La sentència deixa clar que, en contra del discurs antidemocràtic imperant, contractar persones altament qualificades d'un partit polític i de confiança és el més oportú per a salvar a una empresa pública del desastre. Una altra cosa és envoltar-se de 'ganapanes' que no treballaran. Això és el delictiu. En el nostre cas el que vam fer va ser crear una estructura directiva de gent preparada i de confiança que en tres anys va alçar una empresa que el 'cas Alqueria' va destruir. Per això diem que el 'cas Alqueria' només ha servit per a generar molt de dolor i una despesa pública incalculable del qual ni el fiscal ni el jutge instructor hauran de rendir comptes.

Què opina de la reacció a la sentència del PSPV i, singularment, de Ximo Puig?

Ja vaig dir que, en política, primer estan les persones i després la resta. I això hi ha gent que no ho té clar. És trist que tot un president de la Generalitat no tinga l'empatia de demanar disculpes públiques a uns excompanys amb els quals no es va portar bé. Ens va tirar del partit com empestats, sense contemplacions, i no va ser capaç de donar cap explicació. Aquests dies m'ha telefonat i hem parlat, però el dolor no l'esborra una trucada de telèfon.

La Vall Ens Uneix s'ha convertit en un actor clau després del 28M en l'única institució que pot conservar l'esquerra valenciana. Com encara la negociació?

La nostra idea és formar part del Govern. Portem 12 anys governant a Ontinyent, transformem la Diputació durant els tres anys que la gestionem, així que estem en condicions d'assumir responsabilitats. La nostra diputada, Natàlia Enguix, coneix bé la casa i farà una bona faena.

Estan Ens Uneix i el PSPV-PSOE condemnats a entendre's?

Condemnats no, perquè el PSPV no va tindre pietat amb nosaltres i, a nivell local, s'ha passat la campanya insultant-nos. També és veritat que han quedat per darrere de Vox, la qual cosa dona a entendre quin és el seu pes social. Nosaltres venim d'on venim, és cert, però no donarem cap xec en blanc.

Fins a quin punt la dura vivència personal pel cas Alqueria’ influeix en la negociació política?

Ja he comentat que en el cas del PSPV-PSOE hi ha infinitat de greuges. Però és que el PP va demanar huit anys de presó per a nosaltres. I això que ens reunim amb ells abans del judici perquè retiraren l'acusació. Era un cas que ni els anava ni els venia i es van negar. Va ser una malaptesa per part seua, la veritat, encara que també és cert que en la vida cal passar pàgina. De totes maneres, la nostra gent està tranquil·la perquè sap que decidirem el millor per a Ontinyent i la Vall d'Albaida.