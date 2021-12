Jutgen un activista de 75 anys de la PAH acusat d’atacar un policia en un desnonament

L’activista de la PAH de la comarca de la Safor Joan Cogollos, que es declara pacifista i deixeble espiritual de Gandhi i de Jesús, ha sigut jutjat dimecres per un presumpte delicte d’atemptat contra l’autoritat durant les protestes per desnonament d’una família el 14 de setembre de 2018 a Oliva. Cogollos, que es declara pacifista i deixeble espiritual de Gandhi i de Jesús, s’enfronta a una petició de pena per part de la Fiscalia d’un any i mig de presó.

Joan Cogollos ha comparegut davant la titular del Jutjat Penal número 1 de Gandia. Els agents de la Policia Local d’Oliva, segons fonts jurídiques presents en la vista, han canviat la seua versió dels fets i han assegurat que la presumpta agressió de l’activista septuagenari es va produir després que un dels agents de la Guàrdia Civil, de paisà, acabara de gravar l’escena. No obstant això, l’agent l’institut armat ha declarat que va gravar durant 15 minuts i que els moments de tensió només es van produir al principi. Set agents de la Policia Local i altres tants de la Guàrdia Civil han declarat durant el judici.

L’agent de paisà de l’institut armat ha declarat que es va quedar després d’haver deixat de gravar i que la situació estava molt calmada. En el judici també han declarat dues monges que van presenciar el desnonament, a més de l’edil d’Assumptes Socials de l’Ajuntament d’Oliva i el seu assessor. Les monges, d’edat avançada, han assegurat que van presenciar una actitud vehement per part dels agents de la Policia Local d’Oliva que, al principi, van espentar els manifestants i que fins i tot van arribar a eixir-se’n del cordó policial per intentar negociar.

El ministeri fiscal ha mantingut, malgrat els vídeos aportats per la Guàrdia Civil, la petició de pena d’un any i mig de presó, a més d’una multa, per a l’activista seguidor de Gandhi. Desenes de persones de col·lectius socials de la comarca s’han concentrat davant els jutjats de Gandia per mostrar el seu suport a Cogollos, de 75 anys, que s’hauria abalançat sobre un agent de policia “i li hauria produït danys en el muscle i la uniformitat “, segons el relat de la Fiscalia. A més, mentre formava part d’una “barrera humana” que intentava parar el desnonament, també hauria proferit “frases amenaçadores”, segons el fiscal.

La defensa de l’activista de la PAH assegura que ha aportat uns enregistraments que demostren que no es va produir cap mena d’agressió als agents que es van desplegar durant aquell desnonament. El judici, en què estan acusats també dos membres de la família que anaven a desnonar, es va suspendre el 8 de febrer passat per la indisposició d’uns dels acusats.

El lletrat de Joan Cogollos va aconseguir que la Guàrdia Civil aportara els vídeos d’aquella jornada que demostrarien, segons els activistes contres els desnonaments, que l’home en cap cas va atacar un policia. La PAH havia convocat una concentració de suport a l’activista a l’entrada dels jutjats de Gandia a què han assistit desenes de persones. “Si ens toquen a una, ens toquen a totes”, han corejat els manifestants mentre l’home, de 75 anys, accedia als jutjats entre aplaudiments i mostres de suport.

A l’eixida de la vista, Cogollos ha eixit amb un cartell que deia “Gràcies” als manifestants, que l’han rebut al crit de “Sí que es pot”. L’escrit d’acusació del fiscal afirma que Joan Cogollos es va abalançar sobre els agents i els va amenaçar, mentre que l’activista nega rotundament que atacara ningú i explica que es va limitar a intentar dialogar amb la comissió judicial encarregada de desnonar una família.

La campanya virtual en suport de Cogollos va sumar centenars de persones, a més d’artistes com Manu Chao, Clara Andrés o Pau Alabajos. L’activista, en declaracions a aquest diari en l’anterior vista suspesa del judici, va declarar: “No té sentit ser activista pels drets humans i no ser pacifista”.