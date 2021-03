L'alcalde d'Oriola, imputat per malversació per cobrar durant 6 anys un sou públic sense anar a treballar

L'alcalde d'Oriola, el popular Emilio Bascuñana, ha sigut imputat pel jutge amb el càrrec de prevaricació per presumptament haver cobrat un sou públic en el seu lloc "adscrit funcionalment" a la direcció territorial de la Conselleria de Sanitat a Alacant, salari que es va cobrar novembre de 2008 i gener de 2014 i del qual no es té cap rastre del seu treball.

Així ho ha avançat el diari Información, que explica que en menys d'un mes haurà de comparéixer davant el magistrat en qualitat d'investigat pel cobrament d'un salari que va ascendir a un total de 202.170 euros, a raó de 55.000 euros bruts anuals. Aquesta imputació es produeix després que la Fiscalia Anticorrupció haja conclòs que podia haver comés un delicte de malversació per cobrar aquests diners públics els anys anteriors a accedir a l'alcaldia d'Oriola, on exerceix la vara de comandament des de 2015.

Després que la pròpia Conselleria de Sanitat portara en l'estiu de 2019 el cas a la Fiscalia provincial aquesta va determinar que Emilio Bascuñana havia comés un delicte d'apropiació indeguda, posteriorment aquest cas va passar a ser assumit per la Fiscalia Anticorrupció al juliol de 2020. Fiscalia no ha trobat cap rastre que prove que Bascuñana va exercir la funció per la qual cobrava, ni informes ni un despatx que ocupara el hui primer edil oriolà.

El mateix periòdic apunta que, segons la investigació la instructora de l'expedient incoat a Bascuñana (i arxivat), a tenor de les resolucions se suposava que Emilio Bascuñana havia de treballar en la Inspecció sanitària d'Alacant i el salari el percebia d'un centre de salut d'Oriola. Però a més, aquest testimoni va assegurar que no existia constància que el hui alcalde del PP haguera realitzat algun servei per a la Inspecció almenys fins a gener del 2012, quan apareix el primer registre en la targeta on es va gravant tota l'activitat que exerceixen els inspectors. La mateixa testimoni assenyalava que "si un doctor té encomanats els serveis d'inspecció, no pot fer altres tasques que no siguen les de vigilància, control, inspecció i avaluació".

No obstant això Emilio Bascuñana assegurava que les seues funcions eren d'"assessorament, col·laboració, coordinació i suport" perquè tenia "bones relacions tant institucionals com personals i professionals amb el personal no sols de la Conselleria de Sanitat sinó també d'unes altres". I aquestes funcions assegura que les realitzava sense tindre despatx perquè ho feia "des de diferents llocs i llocs tant des de casa mitjançant teletreball com en altres llocs". A això afegia que no hi ha documentació del seu treball perquè "els informes no els realitzava per escrit". Per a Fiscalia aquesta justificació no sustenta el cobrament del salari públic.

D'altra banda Fiscalia també investigaria als responsables del nomenament, manteniment i supervisió de l'activitat de Bascuñana dins de l'administració pública, ja que podrien enfrontar-se a un delicte continuat de prevaricació. Així Anticorrupció planteja que declaren els dos directors territorials durant el temps que es van produir aquests fets, José Vicente García i José Ángel Sánchez Navajas, i el director general de Recursos Humans entre 2001 i 2012, José Cano.