L’antiga immobiliària de Bankia declara unes pèrdues de 13 milions d’euros després de la seua absorció per CaixaBank

L’antiga immobiliària de Bankia no trau cap. Bankia Habitat SL, en mans de CaixaBank després de la seua absorció en el marc de la fusió entre totes dues entitats, ha declarat unes pèrdues abans d’impostos de 13 milions d’euros el 2022, segons els últims comptes anuals depositats davant el Registre Mercantil. CaixaBank va prendre el control efectiu de Bankia el 2021 i va vendre a BuildingCenter SAU la participació en Bankia Habitat. Amb un patrimoni net de 716 milions d’euros, la firma ha augmentat les seues despeses d’explotació de 12 milions d’euros el 2021 a 16 milions l’any següent.

L’immobilitzat material (el patrimoni immoble de l’empresa) baixa d’1,4 milions a tot just 912.000 euros en l’últim exercici declarat. També, en menys mesura, descendeixen les inversions immobiliàries, que se situen en 7,2 milions davant dels 7,9 milions del 2021.

Bankia Habitat SL, una firma purament instrumental i sense empleats, té inversions immobiliàries (entre habitatges, sòls, oficines i locals) que sumen 19.678 metres quadrats, majoritàriament a la Comunitat Valenciana i a Catalunya.

La memòria dels comptes al·ludeix a la “intensitat i la persistència de les pressions inflacionistes” a conseqüència de la guerra a Ucraïna i a l’increment de la regulació en matèria d’habitatge. “S’observa la necessitat de continuar mantenint un monitoratge constant de les novetats legislatives estatals i autonòmiques en l’àmbit de l’habitatge i de la seua implementació, atesa l’elevada activitat de legisladors”, indica la memòria.

La societat arrossega participacions en quatre empreses immobiliàries a Mèxic (tres de les quals en procés de liquidació). En Proyectos y Desarrollos Hispanoamericanos posseeix una participació del 7%, amb uns actius de 15,4 milions d’euros. Es tracta de l’empresa les operacions urbanístiques de la qual a la Riviera Maya van ser investigades per la Fiscalia mexicana, tal com va informar aquest diari.

D’altra banda, Bankia Habitat SL figura com a responsable civil subsidiària en la causa oberta en l’Audiència Nacional arran d’una querella de l’Associació de Petits Accionistes del Banc de València per un pretés delicte continuat societari de falsedat en els comptes anuals del 2009 i el 2010. El jutge va dictar l’obertura de judici oral el 31 d’octubre de 2022. “La societat ha tractat aquest procediment judicial com un passiu contingent el resultat final del qual és incert a la data”, indiquen els comptes anuals.

La immobiliària va superar el procediment inspector que arrossegava, pel que fa a l’impost sobre societats entre el 2011 i el 2013, “sense impacte rellevant”. No obstant això, Bankia Habitat SL té obertes inspeccions pels últims quatre exercicis, encara que considera que s’han “practicat adequadament” les liquidacions i les possibles “discrepàncies” no afectarien els comptes anuals.