Mazón inscriu la seua trobada amb Ayuso en una sèrie de reunions amb altres líders autonòmics del PP

La cimera València-Madrid no serà l’única que celebre el president popular Carlos Mazón. A la trobada de dimarts amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se sumaran posteriorment les que es produiran amb els presidents autonòmics d’Aragó, Múrcia, Andalusia o les Balears. El president de la Generalitat Valenciana emmarca la seua trobada amb la presidenta madrilenya en una ronda de reunions amb altres barons populars per a crear “sinergies” en qüestions que considera clau: finançament autonòmic, infraestructures, turisme, logística o gestió de l’aigua.

La jornada de dimarts, organitzada per la Fundació Conexus, és formalment una trobada empresarial, que tindrà l’ampliació del port de València i les infraestructures logístiques com a centre, però també és la primera trobada institucional entre els presidents de la Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana. A més dels dirigents autonòmics, hi participaran el president de MSC, Francisco Lorente; la presidenta del Port de València, Mar Chao, i el president de Ford España, Jesús Alonso. També està previst que hi acudisquen el president de Sending i de la patronal madrilenya CEIM, Juan Pablo Lázaro; el de Baleària, Adolfo Utor; el director general d’Endesa, José Bogas; el president de BP, Andrés Guevara; i el director financer de PowerCo, Javier Rivera, segons fonts de l’organització.

La trobada, centrada en la polèmica ampliació, pretén ser “una unió estratègica important amb la Comunitat de Madrid, perquè les nostres relacions comercials són fonamentals, pel port de València que és fonamental per a tota Espanya, és el port que Madrid, Castella-la Manxa, Castella-Lleó i tota la península necessita”, segons el dirigent valencià, que a continuació ha indicat: “Es parlarà de sostenibilitat, d’eixos verds, de logística, i d’allò que ens farà competir i prosperar” perquè “necessitem més territoris competitius”.

El dirigent valencià ha començat a descafeïnar l’assumpte en els últims dies. Dilluns, en declaracions als mitjans de comunicació, Mazón afirmava que anirà per lliure a la trobada, amb autonomia, “estratègia pròpia”. Els seus interessos com a representant públic no coincideixen amb els de la presidenta madrilenya: ni comparteixen posició pel que fa a la condonació del deute, ni el finançament autonòmic, ni la gestió de l’aigua. Però sí que comparteixen la seua oposició al Govern central i la seua posició en política fiscal, amb una baixada d’impostos a les grans fortunes per a atraure els patrimonis.

El president valencià ha indicat que a través d’una sèrie de trobades anirà “establint sinergies i connexions amb la resta dels territoris d’Espanya, perquè el temps en què tot ix des del centre i es relaciona ha passat”. “Ara el que volem és que el compàs comence a la Comunitat Valenciana i siguem nosaltres els que anem marcant la nostra pròpia estratègia amb la resta dels territoris, el canvi va d’això”, ha insistit.

Presumiblement, els dirigents del PP també parlaran de Catalunya. De com l’acord de legislatura entre Junts i el PSOE aborda el retorn de les empreses que se’n van marxar arran del procés, bona part d’aquestes cap a València. També de la condonació d’una part menuda del deute històric, recollit en el pacte amb ERC i, encara que traslladable a altres comunitats –amb la paraula de Bolaños com a garantia–, encara sense concreció. Si alguna cosa els uneix és el rebuig a les negociacions entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya, com han anat apuntant en les seues intervencions públiques.