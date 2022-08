El Banc Valencià de Biodiversitat supera els dos milions de dades de més de 20.000 espècies silvestres

El Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana ha superat els 2 milions de dades de més de 20.000 espècies silvestres, i s’ha convertit en una plataforma de referència en informació ambiental d’ús públic.

L’eina de la Conselleria de Transició Ecològica, creada el 2003, ha incorporat canvis en el portal web i en la seua aplicació mòbil (disponible de manera gratuïta per als sistemes Android i iOS) per facilitar la consulta. Incorpora un nou cercador, més eficient i intuïtiu, filtres que permeten organitzar la cerca per taxonomia, localització geogràfica, característiques de la citació i estat legal de l’espècie, a més d’informes de descàrrega lliure.

Cada espècie silvestre referenciada dona accés a una fitxa informativa de descripció, distribució, hàbitat, situació, accions de conservació, a més de recursos complementaris com ara imatges, evolució del cens, mapa i llista de citacions.

El director general de Medi Natural, Julio Gómez, ha explicat que un dels objectius del departament autonòmic és fomentar la participació en el Banc de Biodiversitat: “Que les persones siguen sabedores i divulgadores del nostre patrimoni natural no solament és una manera d’augmentar el coneixement públic, sinó també d’augmentar la vigilància ciutadana sobre la biodiversitat i la corresponsabilitat en el manteniment i la millora”.

L’increment de persones inscrites per a aportar citacions, que en l’últim any s’ha triplicat i ha passat de 288 a 877, dona bon compte del potencial de la plataforma per a ampliar el teixit informador i el coneixement de la biodiversitat valenciana.

Un moviment de ‘Ciència Ciutadana’ que fa de l’afició per la natura, o per alguna de les seues espècies com les orquídies o les palometes, una aportació valuosa de treball de camp en l’àmbit científic.