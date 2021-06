“El Micalet és nostre”: València Laica protesta contra les immatriculacions de l’Església

Desenes de persones convocades per València Laica han protestat dimarts als peus de la torre del Micalet per reclamar que les institucions públiques valencianes recuperen un dels vestigis patrimonials més coneguts de la ciutat, immatriculat per l’Església catòlica aprofitant l’oportunitat que va brindar una llei promoguda en el seu moment per l’expresident popular José María Aznar. Al crit de “Recuperem el Micalet”, els concentrats han criticat la immatriculació de la torre, així com el miler de béns registrats per l’Església en territori valencià.

Raquel Ortiz, coordinadora de València Laica, ha declarat a elDiario.es que la torre del Micalet, “pel fet d’haver tingut un origen civil en la construcció i haver-se finançat amb diners públics, pensem que es pot revertir, però demanem a l’Ajuntament de València i a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica que s’hi impliquen, perquè a més és un símbol per a la ciutat”. “Pense que per la data d’immatriculació del Micalet, que és del 2014 no del 1960, es veu que sabien que això s’acabava i se l’immatriculen”, afig.

Ortiz va demanar el registre del Micalet i va descobrir que estava immatriculat el 2 de juliol de 2014. La jerarquia catòlica va inscriure “la torre campanar, denominada Miquelet”, un edifici que tradicionalment ha unit el seu ús religiós i civil. L’històric campanar construït al final del segle XIV va servir de torre de guaita, d’advertiment davant l’arribada de vaixells a la ciutat, per a marcar el toc de queda als habitants de muralles endins i d’alerta antiaèria durant la Guerra Civil.

“Ens vam quedar molt decebuts quan ens van dir els tècnics de l’Ajuntament que estava tot bé; estarà tot bé si s’accepta aquesta llei”, critica la portaveu de València Laica. “No entenc que ací, havent-hi un govern tripartit progressista, no fan el que han fet a Navarra o al País Basc, que ací el PNB ho té clar, i això que són d’origen cristià”.