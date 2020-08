La patronal pressiona perquè es revoque el tancament de l’oci nocturn, malgrat haver provocat el 14,2% dels brots nous

Obrim discoteques o col·legis? Aquest el dilema que plana sobre la Conselleria de Sanitat Universal del Govern valencià cada vegada que s’estudia l’adopció de noves restriccions per a frenar la pandèmia. De moment, la resposta la tenen clara. Dimarts passat va entrar en vigor el tancament de l’anomenat oci nocturn –bars de copes, discoteques, karaokes i espais amb pistes de ball– que es prorrogarà almenys durant 21 dies a la Comunitat Valenciana. La mesura arriba setmanes després que es prenguera la mateixa decisió a Gandia, municipi que va acumular 114 positius en pocs dies, molts vinculats a les discoteques a vora mar.

Per als empresaris del sector el tancament és un desastre i contribueix a crear estigma, una qüestió que des de l’Agència Valenciana de Turisme ha tractat d’evitar-se. Amb aquesta nova mesura, estesa en totes les comunitats autònomes a proposta del Ministeri de Sanitat, els empresaris de l’oci nocturn han reactivat les seues protestes. Alguns han recorregut la decisió davant els tribunals amb l’esperança que s’alce la suspensió abans del cap de setmana i pressionen la Generalitat Valenciana perquè no prorrogue el tancament.

La Confederació Empresarial Valenciana (CEV) ha retret a la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que les mesures “agreujaran en gran manera les conseqüències de la pandèmia sobre un sector que ja ha sigut fortament castigat per la crisi sanitària” de la Covid-19 i traslladaran al president Ximo Puig la necessitat de “compensar” les empreses d’oci i hostaleria, així com les empresàries i empresaris autònoms, amb “un pla que minimitze en el curt termini els danys patits i que facilite la seua recuperació en el mitjà i llarg termini”. “No es pot criminalitzar un sector”, insisteixen els empresaris.

Durant l’estiu s’han donat nombrosos brots de Sars-Co-v2 en tota la Comunitat vinculats a espais d’oci nocturn; on resulta complicat mantindre la distància de seguretat d’1,5 metres i portar la màscara entre les consumicions. En localitats com Santa Pola, Peníscola i València, a més de Gandia, s’han donat brots que han afectat desenes de persones. Durant l’última setmana de juliol els brots de Gandia, Peníscola i Santa Pola sumaven el 47% dels positius del total dels brots del territori.

Sanitat indica que el 14% dels brots nous s’han produït en aquest àmbit i expressa que la seua voluntat no és criminalitzar ningú, però aquests “són els brots més difícils de seguir”, per la quantitat d’afectats i perquè depenen de la voluntarietat de les persones, que fins i tot ho aprofiten per a fer-se les proves sense haver estat en el local afectat pel contagi. El perill no rau tant en la difusió del virus sinó a perdre la traçabilitat dels contactes.

Dels 240 brots detectats pels serveis de Salut Pública en territori valencià, el 60,9% són d’àmbit social, el 14,2% estan associats a l’oci nocturn i el 12,4% pertanyen a l’àmbit laboral.