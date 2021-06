‘Performance’, edificis il·luminats i una gran manifestació: el Dia de l’Orgull ocupa els carrers de València des de diumenge

Una performance en la plaça de l’Ajuntament, la façana de l’edifici municipal i la font del Parc Central il·luminats amb la bandera irisada i una manifestació. Aquests són els actes més destacats amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBI que se celebra el dilluns 28 de juny.

Els actes paral·lels més destacats, no obstant això, arranquen diumenge amb una performance que tindrà lloc a les 18.00 h a la plaça de l’Ajuntament a càrrec del grup trans de Lambda, que pretén fer reflexionar la societat valenciana sobre la transfòbia i com aquesta condiciona molt negativament la vida de les persones trans, i les porta en casos extrems fins a la mort per deixar de patir.

Per part de l’Ajuntament de València, també diumenge i dilluns la façana de l’edifici municipal i les fonts del Parc Central s’il·luminaran amb motiu de la celebració del Dia de l’Orgull. A més, quatre autobusos de l’EMT –les línies 6, 70, 95 i 99– recorreran la ciutat durant tot el mes amb vinils d’imatges de la campanya. En el web https://www.valencia.es/valenciaorgullosa/ s’informa de tot el programa d’activitats.

La manifestació de l’Orgull LGTB+ que convoca Lambda a València està condicionada enguany per les restriccions sanitàries, per la qual cosa no serà possible celebrar la festa final a la plaça de l’Ajuntament, i tindrà lloc el dilluns 28 de juny, Dia de l’Orgull LGTB+, a partir de les 20.00 h.

El lema de la manifestació serà ‘Els drets trans són drets humans’: “És el moment de fer pressió social per a aconseguir l’aprovació d’una llei que marcarà la diferència en la vida de les persones trans”, com afirma Nhabi, una de les coordinadores del grup d’atenció en temes trans (GATT) de Lambda.

La manifestació tindrà com a punt de concentració l’Albereda, entre el pont del Real i el pont de l’Exposició. Enguany, el recorregut acabarà al carrer de Xàtiva amb la lectura del manifest i s’evitarà entrar a la plaça de l’Ajuntament, de manera que la concentració final siga en un lloc més ampli que permeta respectar les distàncies interpersonals.

Aquesta data, a més, reivindica l’origen històric del Dia de l’Orgull LGTB+ que beu dels disturbis del pub Stonewall als Estats Units, quan dones trans van encapçalar l’enfrontament contra la policia i contra l’abús legislatiu que suposava atacar qualsevol persona fora de la norma heteropatriarcal blanca, i animen la ciutadania valenciana a participar i mostrar el seu suport a la igualtat de les persones LGTB+ amb responsabilitat.

Entre altres novetats de l’acte central de l’Orgull LGTB+ d’enguany a València trobem que la pancarta de capçalera serà portada exclusivament per persones trans, sense participació de vehicles, i amb el final del recorregut al carrer de Xàtiva. A més, totes les entitats convidades a desfilar darrere de la pancarta amb el lema ‘Els drets trans són drets humans’ hauran signat un document amb les reivindicacions del Manifest de l’Orgull 2021 reclamant al govern central la necessitat d’aprovar una llei trans estatal.

En aquest sentit, la imatge del cartell de l’Orgull LGTB+ 2021 representa la lleona del Congrés amb els colors de la bandera trans, en clara al·lusió a la necessitat d’aprovar una llei trans estatal amb urgència. El cartell l’ha fet el dissenyador Pablo Pérez. “Les persones trans no podem continuar esperant. Necessitem que els nostres drets siguen reconeguts amb urgència, perquè estem fartes de ser ciutadania de segona classe”, insisteix la coordinadora del GATT.

El dimarts 29 de juny tindrà lloc la conferència telemàtica ‘L’activitat física i l’esport en persones trans: un enfocament cap a les infàncies trans’, amb la participació d’Elena López Cañada, doctora en activitat física i esport. Per a participar-hi cal apuntar-se en aquest enllaç.