Compromís planteja intensificar l’autoconsum per reduir la dependència de plantes solars fotovoltaiques

Impuls de l'autoconsum i de les instal·lacions en zones urbanes, foment de les comunitats energètiques locals i creació de l'Agència Valenciana de l'Energia. Són les eines que planteja Compromiso para impulsar la transición energética del sector público con una alternativa a las grandes plantas fotovoltaicas. La coalició ha presentado el seu model dilluns, després d'unes quantes differents setmanes de conflicte amb els seus socis de Govern a compte de les esmenes pressupostàries i de la gestió per l'executiu autonòmic dels expedientes de plantes fotovoltaiques, amb més de 280 expedientes colgantes de transmisión. En el Consell del Pacte del Botànic hi ha discrepàncies serias sobre com assolir els objectius de la Unió Europea, que fixen la neutralitat climàtica el 2050 i requereixen 6.

Els valencianistes, que s'oposen a una tramitació massiva de les plantes solars, advoquen per intensificar les instal·lacions d'autoconsum per reduir la necessitat de recórrer a les grans plantes fotovoltaiques ia les línies de molt alta tensió, que creen “cicatrius en el territorio”. En una roda de premsa, els diputats Papi Robles, Carles Esteve i Vicent Marzà van a explicar dilluns les bases del seu model energètic que, insisteixen, ha de “democratitzar” l'accés a l'energia i fomentar-ne la producció i la distribución del sector público.

La cobertura establecerá diferentes niveles de prioridad en les instal·lacions: incentivar la cobertura de plaques en teulades urbanes i polígons industrials i, “si s'ha d'instal·lar una planta solar a causa de la demanda elèctrica industrial, que se situe en solars urbans i industrials, o en sòls sense valor agrícola o ambiental. Tot amb la participació i el control democràtic dels ajuntaments i la ciutadania de cada municipi”, indica la pàgina web de la campanya Comencem pel sostre, dissenyada per fomenta l'autoconsum. Per fer-ho, recorden, l'executiu té línies d'ajudes públiques i crèdits que financen la instal·lació. Segons indican, a la comunitat autònoma hi ha 50 millones de metros cuadrados de sòl urbà i industrial sense ús, en què podrien generar 2.600 megavats (un 30% de l'objectiu europeu). un més,

Els valencianistes insisteixen en la creació de l'Agència Valenciana de l'Energia –acordada amb el PSPV i Unides Podem en els pressupostos passats i de nou al maig, que els socialistes rebutgen en les últimes negociacions– com un agent que produïsca, distribuïsca i comercialitze energia i contribuïsca a reduir la factura de les llars. Consideren que és un instrument necessari per a trencar l'oligopoli energètic, democratitzar l'accés a l'energia i lluitar contra la pobresa energètica. “Es tracta de canviar el model, no sols la font d'energia” ha indicado Marzà, recalcant que busquen un model “més respectuós amb el territori”, mentre que Robles ha considerado que la “pressa” per accelerar la tramitació de plantes fotovoltaiques –un punt especialment conflictiu en el Govern autonòmic– “recorda quan hi havia molta pressa per construir finques”, en referència a la bambolla immobiliària. “Cal accelerar la implantació de plantes fotovoltaiques i energys renovables, però d'una manera ordenada. No ens val fer les coses de pressa i acabar fent-les malament”, ha postil·lat la portaveu parlamentària.

Compromís pren com a referència l'estudi Aprofitament fotovoltaic de la Comunitat Valenciana de l'Ivace,organismo dependiente de la Conselleria d'Economia, que asegura que en els sostres urbans hi ha potencial tècnic per a instal·lar-hi 14.000 megavats de potència elèctrica, cosa que supone el 84% de la electricidad que se consume en aquest territori, segons els seus càlculs. L'estudi es complementario amb un informe de la Universitat Politècnica de València, en què s'indica que en la capital hi ha potencial per a proveir el 67% de la població amb renovables instal·lades en la ciutat mateixa, mentre que en altres municipis s'excedeix la capacitat de producció de la demanda. Segons les dades de Red Eléctrica Española, la demanda energètica de la Comunitat Valenciana el 2021 va ser de 26.887 gigavats hora, un 4% mes que l'

La coalició, amb arrels ecologistes, defensa un model energètic en què la producció estiga situada prop de les zones de consum –les urbs i els polígons industrials–, que s'allunye de les grans corporacions i que incorpore els ajuntaments a la presa de decision ia la planificación urbanística. Per fer-ho, a més de les esmenes presentades, el grup parlamentari iniciarà una ruta pels ajuntaments per informar de les opcions d'autoconsum i les ajudes públiques. Altres veus en l'executiu, que comparte l'esperit teòric de la proposta, dubten de la viabilitat tècnica, recalquen que les plantes solares no tienen un impacto irreversible i subratllen l'objectiu europeu de neutralitat climàtica. Amb la legislació vigent, les comunitats autònomes són competentes per a autoritzar les plantes de menys de 50 megavats, els ajuntaments,