El PP demana personar-se com a acusació popular en el cas Azud, una trama que esguita de ple la família de Rita Barberá

El PP ha fet un pas judicial de conseqüències imprevisibles. Els ‘populars’ han sol·licitat la seua personació com a acusació popular en el cas Azud, la macrotrama de presumpta corrupció que afecta de ple la família de l’exalcaldessa de València Rita Barberá. La formació que lidera Carlos Mazón ja va anunciar la intenció de personar-se en la causa arran de l’alçament del secret de sumari de la peça separada 7, relativa al presumpte finançament electoral en B del PSPV-PSOE. No obstant això, el PP ha acabat demanant ser acusació popular també en la peça principal, que esguita exdirigents rellevants del partit.

El cunyat de Barberá, l’advocat José María Corbín, és un dels principals investigats en la causa, a més de la seua germana (i cap de gabinet) i les seues tres nebodes. L’ex-vicealcalde de València, el ‘popular’ Alfonso Grau, també és un dels principals imputats. La Fiscalia Anticorrupció sosté que l’expolític del PP, també processat en el cas Taula, es va emportar dos milions d’euros en mossegades.

Els regals de la trama esguiten Jorge Bellver, actualment vicepresident del parlament valencià, que en la seua època de regidor d’Urbanisme a l’Ajuntament de València es va reunir amb el presumpte corruptor de la trama.

Mentre que la peça principal del cas Azud se centra en projectes urbanístics de l’era de Rita Barberá al capdavant del consistori, la peça separada 7 va destapar fa poc el presumpte finançament en B de campanyes electorals del PSPV-PSOE el 2007 i el 2008.

L’escrit del PP dirigit a la titular del Jutjat d’Instrucció número 13 de València, a què ha tingut accés elDiario.es, demana exercir l’acció popular contra totes les persones i empreses “fins ara” imputades i contra “totes les que puguen resultar investigades en el futur” a mesura que avance la complexa instrucció.

La representació jurídica del PP justifica el seu interés legítim de personar-se en la causa per l’“evident transcendència dels fets investigats i al seu torn coneguts fins ara”. L’escrit al·ludeix a les perquisicions sobre els delictes “comesos en el si de diferents partits polítics”, entre el 2004 i el 2012 (és a dir quan governava el PP tant en l’Ajuntament de València com en l’executiu autonòmic).

Els presumptes delictes investigats –falsedat documental, prevaricació, malversació i frau a la contractació– “suposen, més enllà de les conseqüències polítiques que puguen implicar, un perjudici greu per a l’erari públic derivat de les actuacions presumptament irregulars dutes a terme que mereixen ser perseguides, garantint així els principis fonamentals d’un estat social i democràtic”.

Vox també ha sol·licitat al Jutjat d’Instrucció número 13 personar-se com a acusació popular, tal com va anunciar en ocasió de l’alçament de sumari de la peça separada 7 que afecta els socialistes valencians.

A més, l’Organització d’Usuaris i Consumidors d’Aigües (Aguaiuris) també ha remés un escrit al jutjat sol·licitant la seua personació com a acusació popular, pel fet d’haver tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació que la investigació del cas Azud afecta la gestió de l’aigua mitjançant l’empresa pública Acuamed, amb relació a projectes urbanístics sota sospita de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i d’Anticorrupció.

“Si són certs aquests fets”, indica l’escrit de l’associació, “estaria investigant-se una activitat que presumiblement hauria atemptat contra l’interés general dels ciutadans, els ecosistemes i el medi ambient de la zona”.

L’Organització d’Usuaris i Consumidors d’Aigües veu “indicis seriosos” d’un “mal ús dels recursos, els ingressos i els beneficis de la gestió de l’aigua” tant per part de funcionaris dels ajuntaments de València, Xixona, Burjassot i Benicàssim, com de l’empresa pública estatal Acuamed i la municipal Aumsa, “així com pels representants polítics responsables de la gestió”.

El PP, Vox i l’entitat Aguaiuris plantegen que les seues sol·licituds de personació no requereixen fiança, encara que el partit de Santiago Abascal la deixa “oferida” si així li ho requerira la jutgessa instructora.