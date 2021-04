El PSPV-PSOE proposarà al Ministeri de Cultura recuperar la subvenció a la Fundació Max Aub que va eliminar el PP

El Govern de Mariano Rajoy va eliminar la subvenció del Ministeri de Cultura a la Fundació Max Aub de Sogorb, cosa que va suposar un risc seriós per a la continuïtat de l’entitat dedicada a la promoció i a l’estudi de l’obra de l’escriptor. La portaveu adjunta del grup socialista en el Congrés Susana Ros ha anunciat que presentarà una proposta al Ministeri de Cultura per a recuperar la subvenció nominativa a la fundació. Ros s’ha reunit dijous, a Sogorb, acompanyada dels diputats autonòmics Ernest Blanch i Paco Gil, amb la portaveu del grup socialista en la localitat i uns quants regidors.

“Com a parlamentària representant de la província de Castelló, vull posar en valor la part humana que representa per a Sogorb la fundació Max Aub. Per això, els i les socialistes ens comprometem a presentar iniciatives perquè, novament, els pressupostos del Govern d’Espanya tinguen una partida nominativa destinada a la fundació Max Aub, no ja només perquè s’ho meresca la província, sinó perquè és un deure democràtic que té la societat amb la figura de Max Aub”, ha apuntat Ros.

La diputada en el Congrés ha defensat que “hem de posar en valor el reconeixement de l’obra de Max Aub, perquè, veritablement, i així ho podem demostrar, només amb governs socialistes s’ha impulsat la seua figura i obra. Durant els anys de govern de José Luis Rodríguez Zapatero, en els pressupostos generals de l’Estat figurava una partida nominativa destinada a la fundació. Després, durant els anys de govern del Partit Popular va desaparéixer i, una vegada més, ha sigut amb governs socialistes que hem tornat a recuperar l’impuls a aquesta fundació. És una fundació que s’ho mereix, no sols pel seu nom i la seua trajectòria, sinó pel gran contingut democràtic que suposa per al nostre país i un orgull per a la província de Castelló i per a Sogorb”, ha assenyalat Ros.

La diputada socialista en el Congrés ha assenyalat que aquesta fundació “ha estat en perill d’extinció, perquè els fons que s’hi destinaven de les institucions públiques s’havien eliminat totalment. El Partit Popular les va eliminar i no hi havia cap ajuda econòmica perquè poguera sobreviure. Han sigut els governs socialistes de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de Castelló, però també el govern de Pedro Sánchez, els que han salvat la fundació”.

La Generalitat Valenciana continua mantenint el seu compromís amb el foment de l’estudi i la difusió de la vida i l’obra de l’escriptor amb una subvenció anual de 30.000 euros i, en el cas de la Diputació de Castelló, presidida pel socialista José Martí, fins i tot ha augmentat la seua aportació anual en 5.000 euros, que ha passat de 25.000 a 30.000 euros.