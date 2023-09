La ‘RAE valenciana’ tombarà la pretensió del PP i Vox de canviar la titla sobre el topònim de ‘València’

“La proposta de l’equip de govern de l’Ajuntament no se sosté, perquè no està emparada per cap normativa oficial. Estatutàriament, és l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) la que fixa la normativa ortogràfica del valencià i també en el cas dels topònims. Encara que els ajuntaments poden demanar la doble denominació en castellà i en valencià, la fórmula oficial en valencià és la que estableix aquest organisme lingüístic, que a més ha de validar si la proposta és correcta”.

El lingüista Joan Ramon Borràs explica així la polèmica generada dimarts després d’anunciar l’Ajuntament amb els vots a favor del PP i de Vox l’inici dels tràmits per a aprovar la doble denominació del topònim de la ciutat, després que, amb l’esquerra en el Govern municipal s’aprovara la seua instauració en valencià, passant a ser oficialment València. D’aquesta manera, la idea inicial era que s’oficialitzara la doble denominació, en valencià i en castellà: València i Valencia. No obstant això, la pressió del partit d’extrema dreta que considera, contra el criteri científic, que el topònim amb l’accent obert és català, va fer que finalment es proposara la traducció amb l’accent tancat i no normatiu.

“Ho han aprofitat per a colar una fórmula que no és normativa, una altra cosa és que hi haja opinions diferents, però aquesta discussió en termes històrics ja es va donar i va quedar fixat amb l’accent obert”, diu Borràs.

La proposta, no obstant això, no tindrà recorregut, perquè per a la seua aprovació definitiva l’Ajuntament requereix un informe preceptiu de l’AVL, segons han confirmat a elDiario.es fonts de l’organisme, creat a més en el passat pels governs del PP arran del pacte lingüístic impulsat per Eduardo Zaplana, per a resoldre el conflicte lingüístic.

Malgrat tot, l’alcaldessa de València, María José Catalá, que a més és professora universitària, va afirmar dimecres que “sempre” ha defensat que la lletra ‘e’ del topònim en valencià de la ciutat “fonèticament es pronuncia de manera tancada i no oberta”.

“Jo sempre m’he pronunciat sobre aquest tema i he dit que fonèticament la ‘e’ es pronuncia de manera tancada i no de manera oberta. He discrepat públicament del dictamen de l’AVL sobre el tema de l’accent obert. Sé que hi ha acadèmics que estan d’acord amb aquesta opinió i soc la primera a dir que crec que l’accent ha de tornar a ser tancat”, va afirmar.

Catalá va reconéixer que el PP havia plantejat un “escenari” diferent al proposat per Vox. “En primer lloc, establir la denominació bilingüe i, en segon lloc, iniciar els tràmits perquè es canviara l’accent. Vox va voler fer una redacció conjunta i no ens va semblar malament, i, per tant, la vam aprovar”.