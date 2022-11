València obri una oficina d’assessorament i acompanyament per a denúncies de delictes d’odi

“L’Ajuntament de València pren partit i lluita contra les expressions d’odi i contra els fets discriminatoris de tota mena”. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha subratllat amb aquestes paraules la importància que les administracions es comprometen en la lluita contra la discriminació i la defensa dels drets humans, i ha fet valdre la faena de l’Ajuntament a través de la nova Oficina de No-Discriminació i contra els Delictes d’Odi, ONDIS, que ha visitat aquest matí. La nova oficina, que va començar la seua tasca fa ara un mes, té l’objectiu de “garantir el dret a la ciutat de totes les persones”.

Acompanyat per la regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere, Lucía Beamud, l’alcalde Joan Ribó ha lamentat “alguns fets que han esdevingut últimament, i que ens semblen absolutament inacceptables”, i ha destacat que l’Oficina està ja en plena disposició per a atendre casos susceptibles de ser discriminatoris i posar fi a la situació d’exclusió i agressió que pateixen diferents col·lectius i minories.

“L’oficina té com a repte posar fi a la infradenúncia que es dona moltes vegades davant fets discriminatoris i delictes amb motivació d’odi”, ha explicat l’alcalde. “I per fer-ho –ha afegit– du a terme, entre altres accions, una tasca d’informació a les víctimes sobre els seus drets, i de lluita contra la desconfiança sobre el resultat de la denúncia, la por davant possibles represàlies, la situació d’exclusió social o la desconfiança de no obtindre una resposta ferma davant la denúncia”.

L’ONDIS està situada en el cor del barri del Carme, en el número 48 del carrer de Dalt, des d’on treballa per lluitar contra qualsevol mena de discriminació, siga per motius d’ètnia, d’origen, d’orientació sexual, o de discapacitat, entre altres. La regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, ha assegurat que l’oficina “suposa la culminació i simbolitza la faena que aquest govern portem fent des del 2015 d’apostar per una ciutat de drets, pel dret a la ciutat de totes les persones”.

Precisament, i tal com ha recordat l’alcalde de València, “l’ONG Amnistia Internacional ha alertat de l’augment de delictes d’odi, i les dades a l’Estat espanyol indiquen que durant l’any passat, el 2021, s’ha retrocedit nou posicions en la classificació europea que analitza la situació legal i política de les persones LGBTI en 49 països”.

Investigació sistemàtica

“Per això sol·licitem la investigació perseverant i sistemàtica i l’enjudiciament de les persones responsables en tots els casos d’atacs o agressions per l’orientació sexual d’una persona o pels seus ideals democràtics”, ha afirmat l’alcalde.

Les dependències d’aquesta nova oficina s’han concebut en dos espais diferenciats: la façana principal, que és la que recau al carrer de Dalt, és molt visible i presenta les sigles de l’oficina (ONDIS) en un format de grans dimensions. Mentre que la part posterior està pensada com a espai més discret, amb sales d’atenció per a resguardar la intimitat de les persones que hi acudisquen com a usuàries del servei. L’espai busca respondre a la necessitat d’intimitat perquè les persones usuàries se senten identificades i acollides. A més, se l’ha dotat d’una capacitat de modificació que garanteix que l’oficina puga transformar-se a mesura que evolucionen les necessitats.

“Aquesta és la línia que cal seguir”, ha assegurat l’alcalde Joan Ribó. “I per això aquesta oficina és tan important, perquè a València les actituds violentes i d’odi no tenen cabuda”. En la mateixa línia, la regidora Beamud ha afirmat que “sabem que som persones diverses, però que vivim també en contextos que són molt diversos, i totes les persones tenim dret a poder desenvolupar-nos en igualtat d’oportunitats”.

Les funcions que es duen a terme en l’ONDIS són: rebre les persones que han patit actes discriminatoris per orientar-les i investigar els casos; habilitar un espai d’informació i formació en drets humans i accions antidiscriminatòries; i assessorar persones, grups i entitats en la seua tasca de lluita contra els actes discriminatoris i delictes d’odi de tota mena, a més de fer-ne un seguiment.

Així mateix, l’ONDIS podrà també fer tasques de mediació en processos judicials. Les persones beneficiàries seran les residents en el municipi de València susceptibles o víctimes d’un cas de delicte d’odi, així com les associacions i les entitats i que treballen dia a dia amb aquesta problemàtica. De fet, la regidora Lucía Beamud ha destacat que aquesta iniciativa forma part del pla municipal de convivència, que és fruit del treball i de la col·laboració amb la ciutadania i el teixit social a través d’un procés participatiu amb més de noranta associacions, “i que constitueix una brúixola que guia la tasca d’aquesta oficina”