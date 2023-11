Vox, als seus afiliats per a evitar sancions en les protestes davant la seu del PSPV de València: “Passar-hi xarrant, sense amuntonar-se”

Un grup de persones, la majoria d’elles afiliats i simpatitzants de Vox, es concentren des que Pedro Sánchez va ser investit president del Govern davant de la seu del PSPV de València, al carrer de l’Hospital, per protestar principalment contra l’amnistia inclosa en el pacte amb els independentistes catalans.

Encara que en un principi les concentracions eren més nombroses i fins i tot van participar-hi dirigents valencians del partit d’extrema dreta, amb el pas dels dies s’ha anat reduint el nombre d’assistents fins al punt que fins i tot han deixat de comunicar-se a la Delegació del Govern.

Fonts d’aquesta institució han confirmat a elDiario.es que l’última que es va notificar va ser la del dia 24 de novembre i que la pròxima de què tenen constància és per al 5 de desembre.

Aquesta situació ha fet reaccionar la direcció provincial de Vox, que ha enviat un missatge massiu a tots els seus afiliats en què trasllada unes instruccions cridaneres per a participar en les protestes.

En concret, segons el missatge a què ha tingut accés elDiario.es, s’adverteix que l’absència de notificació aquests dies a la Delegació del Govern no implica “que no hi anem, però sí que hi anem més amb perfil baix i evitant que cap grup siga de més de vint persones”.

Per aquest motiu, recomanen: “Si algú vol anar a prendre alguna cosa en la cafeteria i passar-hi passejant i xarrant, no li poden dir res, però no es poden cridar consignes ni portar megàfons ni xiulets ni cartells reivindicatius ni amuntonar-se o es corre el risc de ser identificats i potser sancionats”.

Fonts consultades per este diari van afirmar que este dilluns hi havia tan sols una vintena de persones a les quals se'ls va comunicar que no s'havia notificat la concentració, per la qual cosa es van dispersar sense causar incidents.