Vox reconeix converses amb el PP per a accedir al Govern de l’Ajuntament de València

L’aprovació dels pressupostos municipals poden ser la clau d’entrada de Vox en el Govern de l’Ajuntament de València que deté el PP en minoria amb 13 regidors, a quatre de la majoria absoluta, just els que té la formació d’extrema dreta.

El portaveu municipal del partit que lidera Santiago Abascal, Juan Manuel Badenas, va reconéixer dimecres que hi ha hagut converses des que l’alcaldessa, María José Catalá, va ser investida i va advertir que no es conformaran amb càrrecs intermedis com ara gerències en empreses públiques o fundacions. Les declaracions de Badenas es produeixen dies després que la primera edil deixara la porta oberta a un pacte de Govern: “No ho descarte”, va afirmar en una entrevista en El Español.

“Nosaltres hem vingut a l’Ajuntament de València a treballar intensament i per a fer-ho necessitem que, en el cas que entrem en el Govern de l’Ajuntament, siga amb competències serioses, amb responsabilitat i càrrega competencial, en què puguem demostrar el que nosaltres som capaços de fer en favor dels ciutadans. No dependrà d’uns pressupostos o d’uns acords determinats, però evidentment tot influirà, perquè sense els vots de Vox és molt difícil la governabilitat de l’Ajuntament. Dependrà del fet que tant el PP com Vox arriben a un acord respecte a la distribució de competències que corresponguen a cadascun dels grups”, va explicar Badenas.

Preguntat si hi haconverses amb el PP en aquest sentit, el portaveu del partit ultra va afirmar que hi ha hagut “alguns intercanvis de paraules i d’opinions en què se’ls ha manifestat això clarament” i va insistir que “aquestes converses són part d’unes negociacions, que a vegades fructifiquen i a vegades no fructifiquen”.

Renúncia a la dedicació exclusiva

Sobre la seua renúncia al règim de dedicació exclusiva dos mesos després que li l’assignara l’alcaldessa, María José Catalá, tant a ell com als altres tres regidors i regidores de Vox, i un dia després que el PSPV anunciara la interposició d’una denúncia en l’Agència Antifrau, Badenas va comentar que ha pres la decisió perquè es “va afartar” d’“injúries” i perquè “tot té un límit”.

També va presentar la renúncia l’edil José Gosálbez, i van passar tots dos a la dedicació parcial del 75%, mentre que les seues companyes Cecilia Herrero i Mónica Gil van assegurar que estan valorant si fer-ho també. Per a Badenas, hi ha hagut “molta falòrnia” en els últims mesos per “determinats grups municipals, en referència a Compromís i PSPV, que acusaven els membres de Vox de ser beneficiats per una mesura de caràcter arbitrari o discriminatori contra ells”. En aquesta línia, va assegurar que els membres de la seua formació no “se’ls compra”.

No obstant això, sí que ha admés que, si els membres del grup de Vox passen a ser part de l’equip de govern, “potser estarà disposat” a tornar a la situació de dedicació exclusiva.