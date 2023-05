Ximo Puig planteja un complement per a pensions no contributives a les mestresses de casa

El PSPV creu que traurà més bon resultat que el que apunten les enquestes. Els socialistes es mostren confiats, tranquils, malgrat el soroll del PP, que desplega una campanya de grans esdeveniments i planteja les eleccions municipals i autonòmiques com una prèvia a les generals. Els sondejos apunten una majoria ajustada per al bloc d’esquerres, similar als pronòstics previs als comicis passats, però pràcticament cap no dona una victòria a la dreta.

“En aquestes eleccions la Comunitat Valenciana està en si continua amb el progrés econòmic i social d’aquests anys” o si “torna a la Comunitat Valenciana que era el paradigma de la corrupció i de retallades massives ancorades en el ‘neothatcherisme’ que s’hi va intentar implantar”, ha afirmat dilluns el president de la Generalitat i candidat del PSPV, Ximo Puig, en un desdejuni informatiu. El dirigent assegura que tenen sondejos interns que apunten un resultat més optimista i considera que el tàndem PP-Vox actua així, perquè “no té alternativa per a la Comunitat Valenciana” i “sap que no pot debatre”. Preguntat per les enquestes i la mostra d’entusiasme del míting del PP en la Plaça de Bous dissabte, el dirigent socialista afirma: “L’emoció per a nosaltres és presentar mesures”. “Anem amb la raó i amb el cor”, insistia, afirmant: “Sabem el que costa omplir la Plaça de Bous, ho pot fer qualsevol partit, és una qüestió de bitlleter”.

En aquesta tessitura, el PSPV insisteix en la seua campanya de proximitat i a desplegar el programa electoral com un programa de govern. Els socialistes han presentat dilluns les mesures d’igualtat que posaran en marxa si obtenen la victòria diumenge, centrades en l’emprenedoria femenina, la lluita contra la violència masclista i la lluita contra la pobresa de les dones, compensant “la faena invisible” en l’àmbit domèstic.

Els socialistes dediquen bona part de la seua campanya a promocionar-se com el partit “de les famílies”, amb una sèrie d’actes enfocats en el vot femení. A les mesures per a les famílies nombroses i monoparentals –monomarentals en gran part– se sumen mesures de conciliació i, ara, un complement econòmic per a les pensions no contributives de les dones que han treballat sense cotitzar. Encarnant aquesta figura en la mestressa de casa i en les treballadores que no han cotitzat per les seues condicions precàries, el partit ha anunciat dilluns que posarà en marxa una ajuda extraordinària per a equiparar aquestes pensions al mínim, un complement que suposaria, de mitjana, uns 300 euros mensuals. A Espanya les pensions no contributives oscil·len entre 1.696 euros anuals i 6.784, mentre que la pensió mínima és de 10.406 euros anuals. La idea, segons han apuntat, és anar augmentant la quantia mensual gradualment per reconéixer aquesta faena. Es calcula que la mesura afectarà 23.500 dones.

“Es reconeixerà les mestresses de casa que han cuidat de la família sense retribució i també de les dones treballadores que han patit condicions laborals precàries”, ha assenyalat el president de la Generalitat, que indica que “és una qüestió de justícia, de principis i de dignitat”. Des de Compromís repliquen que aquesta possibilitat ja existeix a través de la renda valenciana d’inclusió, que preveu un complement per a pensions no contributives.

Un altre dels apunts del programa electoral és un “bo respir”, un complement perquè les dones que es dediquen a cuidar familiars puguen tindre dret a vacances. La mesura es completarà amb l’ampliació de centres de dia i ajudes a l’assistència domiciliària per a alleugerir la càrrega de les cures, així com educació gratuïta de zero a dos anys i guarderies rurals amb les mancomunitats. L’ajuda serà per a les dones de rendes baixes i amb familiars a càrrec seu.

El cap de llista del PSPV ha avançat que, si guanya la Generalitat Valenciana, donarà suport a l’emprenedoria femenina a través de la creació d’un nou fons de l’IVF “el Fons Lidera dotat de 75 milions d’euros i que està específicament dirigit a donar suport a les dones emprenedores i una oficina d’emprenedoria per a acompanyar-les i assessorar-les”. A més, en l’àmbit rural, impulsaran “un pla de creació de cooperatives de serveis de proximitat impulsades per dones”.

En l’àmbit de la violència masclista, proposen “reforçar la xarxa de jutjats especialitzats en violència contra la dona i potenciar la formació amb perspectiva de gènere en les professionals que treballen amb dones i xiquets víctimes”. A més, insisteixen a equiparar la prostitució a la violència masclista perquè les dones prostituïdes tinguen aquesta consideració i reben suport públic, a través d’un canvi normatiu, i instar el govern que la violència masclista inhabilite per a la responsabilitat parental.