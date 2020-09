El Gobierno valenciano establece una deducción del 10% para adquirir bicicletas y vehículos eléctricos de movilidad personal

La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad va a establecer una deducción del 10% con el fin de incentivar la adquisición o electrificación de bicicletas urbanas, así como para la compra de vehículos eléctricos de movilidad persona.

Estas ayudas, que se articularán a través de la Ley de Medidas Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat de 2021, se enmarcan en el conjunto de iniciativas que la Conselleria ha puesto en marcha para fomentar la movilidad sostenible.

En este sentido, y ante el inicio de la Semana de la Movilidad Europea de la Movilidad de la Comunitat Valenciana, el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha reiterado la necesidad de potenciar el uso de medios individuales de transporte no contaminantes como la bicicleta o el patinete y evitar así la utilización masiva del vehículo privado.

Para Arcadi España, la movilidad es una pieza clave para combatir la emergencia climática, "la lucha contra el cambio climático es un compromiso esencial de la Generalitat y desde la Conselleria estamos trabajando para que moverse a pie, en bicicleta o en transporte público sea una alternativa segura, eficiente y asequible" ha señalado.

Ayudas para la compra de bicicletas y patinete

Así el conseller ha recordado que hasta el 10 de noviembre sigue abierto el plazo para solicitar las ayudas directas de la Generalitat de hasta 250 euros para la compra de bicicletas y patinetes y que cuentan con un presupuesto global de 500.000 euros.

Estas ayudas, ha destacado Arcadi España, "tienen un doble objetivo, fomentar por una parte el uso de vehículos no motorizados para conseguir una movilidad más sostenible y, por otra, apoyar y ayudar a los comercios de la Comunitat".

Desde el pasado mes de junio se han aprobado un total de 2.630 ayudas y 317 establecimientos se han adherido a la campaña, de los cuales, 107 son de la provincia de Alicante, 30 de la de Castelló y 180 de la de València.

Estas ayudas de la Generalitat son de hasta 250 euros en el caso de bicicletas eléctricas (cuyo importe no podrá sobrepasar los 1400 euros), de 75 euros para las no electrificadas (cuyo precio máximo será de 500 euros) e igualmente 75 euros para patinetes eléctricos (cuyo coste no podrá ser superior a 450 euros).

Las ayudas también se pueden aplicar a la instalación de kits de electrificación, con un importe de hasta 200 euros (el precio máximo del kit está fijado en 600 euros) o a la compra de bicicletas con elementos de carga para el transporte infantil, en cuyo caso las ayudas serán de 150 euros (en este caso el precio de la bicicleta familiar no podrá ser superior a 700 euros).

Junto con estas ayudas, la Conselleria está preparando otra serie de iniciativas para fomentar los modelos de movilidad sostenible como la instalación de consignas de estacionamiento para bicicletas en estaciones de FGV y mejorar así la intermodalidad.

Carriles ciclopeatonales

En este contexto también se está impulsando un plan de mejora de la red ciclopeatonal en toda la Comunitat con el objetivo, ha subrayado el conseller, de "completar estos itinerarios no motorizados para conectar municipios y disponer de una red continua, segura, funcional, ordenada y jerarquizada, que sea una alternativa a la movilidad tradicional".

Además, la Conselleria también está trabajando en la recuperación de antiguos trazados ferroviarios, con la finalidad de favorecer el desarrollo de modelos de movilidad sostenible y de impulso a las actividades de ocio y recreo en espacios naturales de un modo respetuoso con el entorno.