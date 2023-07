El Primavera Sound no se celebrará en Madrid en 2024 por no tener un recinto “con garantías”

No habrá Primavera Sound Madrid en 2024. Tras su –caótica– primera edición celebrada en la capital el pasado mes de junio, la organización ha anunciado que el año que viene no repetirá la experiencia. “La ciudad no cuenta con un recinto capaz de albergar con garantías un evento de nuestra magnitud y formato en lo que a exigencias del público, requisitos de producción y despliegue musical se refiere”, explican en un comunicado.

Almudena Herrero, directora de la edición madrileña del festival, explica que “a pesar de que el balance fue más que satisfactorio en un plano musical, no se cumplieron las expectativas que teníamos y la experiencia del público por determinados aspectos logísticos no fue la deseada”. “No somos ajenos a algunos de los inconvenientes”, reconoce la directiva en un ejercicio de autocrítica, alegando que, precisamente por ello, son conscientes de que “no se dan las condiciones necesarias para que Madrid tenga un Primavera Sound como se merece en 2024”.

La primera edición del festival en la capital, en la que actuaron artistas como Depeche Mode, Rosalía, Maneskin y Villano Antillano estuvo marcada, en su inicio, por las fuertes lluvias que provocaron la cancelación de su primera jornada, prevista para el jueves 8 de junio. El amaine del temporal y el trabajo a contrarreloj de la organización permitieron que los conciertos del viernes y el sábado sí se mantuvieran.

Aun así, los shows se vieron mermados por los atascos a la entrada de la Ciudad del Rock y el colapso en las colas que se formaron especialmente en la noche del sábado, en las que hubo quienes tuvieron que esperar hasta más de tres horas para coger las lanzaderas que llevaban desde Arganda del Rey a diferentes puntos de la ciudad.

Ya en la rueda de prensa celebrada dentro del propio certamen, Herrero mostró sus dudas sobre su permanencia en el recinto de cara a la entonces hipotética edición de 2024. La responsable describió que pese a que su primera estimación fue esperar 85.000 asistentes diarios, las limitaciones del espacio les obligó a rebajar expectativas. De hecho, acabaron recibiendo la mitad de espectadores previstos.

“Cuando empezamos a ver por tierra cómo llegar, nos dimos cuenta de que no absorbe más allá de 50.000 personas por día por una cuestión de movilidad”, declaró entonces. Tampoco pasó por alto lo mucho que se vio afectado por las duras condiciones meteorológicas: “Aquí normalmente no llueve tanto, pero está claro que es un recinto que sufre con el agua”.

Las puertas a una futura edición en Madrid se cierran de cara a 2024, pero no para siempre. “Seguiremos estudiando la posibilidad de celebrarlo porque mantenemos un diálogo continuo y constructivo con las instituciones de la ciudad”, indica en el escrito Alfonso Lanza, director de Primavera Sound. También asegura que de su debut han extraído “muchas lecciones”: “No queremos desaprovecharlas de cara al futuro”.

“Nos despedimos, temporalmente, con un sabor agridulce, pero con la satisfacción y el convencimiento de haber puesto todos nuestros esfuerzos y medios para que la primera edición saliera adelante de la mejor manera posible”, concluye el comunicado. 2024, por lo tanto, contará únicamente con las ediciones de Primavera Sound en Barcelona (del 30 de mayo al 2 de junio) y Oporto (del 7 al 9 de junio), en las que ya están trabajando.

Con el adiós temporal del Primavera Sound Madrid la ciudad cierra una semana especialmente negativa para los festivales de música. El Reggareton Beach ha admitido este mismo viernes su cancelación, atribuyéndola a “una disputa política en plenas elecciones”. El jueves fue el DCODE quien anunció su suspensión, tras no haber conseguido “un cartel a la altura” después de caerse el que iba a ser su principal reclamo, Lewis Capaldi.