El alcalde de Orihuela ordena borrar los pasos de cebra arcoíris con motivo del Orgullo LGTBI “por seguridad”

Solo unas horas. Los 13 pasos de cebra de Orihuela que amanecieron este lunes repintados con los colores de la bandera LGTBI están volviendo a ser pintados de blanco a estas horas. La concejalía de Cultura y Juventud, en manos de Ciudadanos, había enmarcado esta medida dentro del programa de actividades con motivo del Orgullo LGTBI.

Pero los colores del arcoíris ya no lucirán en las calles de la capital de la Vega Baja porque su alcalde popular, Emilio Bascuña, cree que ponen en peligro la seguridad vial. Fuentes de alcaldía han afirmado a eldiario.es que el primer edil ha adoptado la decisión de volver a pintar de blanco las señales horizontales “para que se cumpla la normativa relacionada con la seguridad vial”.

No opina lo mismo la concejala del área, Mar Ezcurra. Afirma que se reunió con la Policía Local para concretar el dispositivo con motivo de esta festividad. “Les expuse la idea y me dijeron que no habría problemas de seguridad siempre que la pintura fuera homologada para el suelo”, añade.

De hecho, asegura Ezcurra que concretó con los municipales el momento elegido para la acción, la noche del domingo, pues es cuando menos tráfico se registra. A la pregunta de si se lo comunicó a sus socios de gobierno, la regidora naranja responde que no porque no lo veía necesario. “No se lo dije al PP porque si les tengo que decir todas las actividades que hacemos no doy abasto”.

En este sentido, desde alcaldía echan en cara a Ezcurra que no se les haya comunicado la iniciativa con anterioridad. Ezcurra también se queja de que el alcalde no le haya cogido el teléfono “en todo el día”. ¿A qué achaca la negativa de Bascuñana? “Pues no lo sé, me temo que les incomoda tanta visibilidad al colectivo LGTBI”, expresa.

Desde Cambiemos Orihuela reprobamos esta decisión del Alcalde por los siguientes motivos. Hasta donde hemos podido saber, la Concejalía de Cultura sí había informado a la Policía Local, contaba con autorización verbal, además de que la pintura no contravenía la seguridad vial al existir señalización vertical. De hecho, sería llamativo que alguien hubiera conseguido pintar 12 pasos de peatones durante una noche sin que la Policía le interceptara, lo cual demuestra que la pintura no puedo realizarse sin conocimiento de la Policía y que, por tanto, es el Alcalde de forma personalísima el que ha censurado a posteriori este pequeño homenaje al colectivo LGTBI.

Desde Cambiemos Orihuela exigen al alcalde que explique lo sucedido. “Tenemos la sensación de que la ‘seguridad vial’ es, en realidad, una excusa”, han afirmado en un comunicado. “Resulta especialmente hipócrita dado que es sabido que en Orihuela, durante largo tiempo, ha habido numerosos pasos de peatones sin pintar y a duras penas señalizados”.

Concluyen que la actitud de Bascuñana “solo puede explicarse desde un trasfondo homófobo o desde la voluntad de obstaculizar el trabajo de las concejalías que no controla personalmente”.

Añade la representante de Ciudadanos que ya tuvieron problemas el año pasado con las actividades programadas con motivo del Orgullo LGTBI. “No acudieron a ningún acto, no hubo comunicación y parecían molestos todo el rato”, asegura.

Desde alcaldía rechazan todas las acusaciones que han recibido. “Orihuela es pionera en sensibilización, en estos tres años es cuando más actividades se han hecho y más actividades se van a hacer por el área de igualdad y cultura”, apuntan.