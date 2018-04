"La homeopatía no es intrusismo, la puede ejercer un médico colegiado sabiendo que no es curativo"

Unos 15.000 médicos están llamados a votar en las elecciones a la presidencia del Colegio de Médicos de la Provincia de València que tendrán lugar este jueves 3 de mayo.

Mayte Lázaro es una de las candidatas que concurrirá a los comicios en los que se enfrentará al equipo de la actual presidenta, Mercedes Hurtado, y al del doctor Agustín Navarro.

Lázaro se licenció por la Universitat de València en 1982 y, entre otras titulaciones, en 2014 se licenció también en Criminilogía por la misma universidad. Actualmente ejerce de psiquiatra en la Unidad de Salud Mental Pere Bonfill.

¿Por qué decide dar el paso de presentarse a estas elecciones?

En realidad no ha sido una decisión personal. Un grupo de compañeros planteó formar un equipo y me propusieron para liderarlo, quizás por mi experiencia en diferentes ámbitos como la negociación, la implicación de la mujer, la medicina privada o por mis 25 años de experiencia en la docencia. En definitiva, por ese perfil plural.

¿No tuvo dudas cuando se lo plantearon?

Solo puse dos condiciones: elegir un equipo sin liberados sindicales y sin significación política y no recibir financiación externa para no depender de nadie. El equipo que lidero no lo he seleccionado yo, solo pedí que se tratara de profesionales de reconocido prestigio profesional en activo para que no vivieran del trabajo en el Colegio.

¿Cuáles son las líneas básicas de su programa?

Hemos hecho un programa que recoja las inquietudes de los colegiados y que recupere logros perdidos en estos últimos años. Por ejemplo, que la cuota que abonen los médicos al colegio vaya en función de su situación personal, que la asesoría jurídica vuelva a ser gratuita, es decir, que el médico reciba unas contraprestaciones por lo que paga. También queremos ser los portavoces de los médicos MIR que actualmente en el Colegio están en un limbo, los planes de formación están obsoletos, tienen más de 20 años. Además, queremos que tengan unas instalaciones en el Colegio en las que poder desarrollar sus inicios.

¿En qué otros colectivos se van a centrar?

En los médicos que trabajan por cuenta propia, los cuales han perdido un 25% de poder adquisitivo porque no ha habido negociación con las aseguradoras. Queremos crear una figura que les represente en ese sentido. También nos queremos centrar mucho en las mujeres y en ese sentido hemos diseñado el plan 'Concilia' que presentaremos a la administración, además de impulsar una oficina de atención a la mujer para ayudarles y asesorarles en temas como agresiones, violencia de género o riesgo psicosocial. En cuanto a los médicos jubilados, queremos que tengan una participación activa desde su experiencia. Por último, también queremos apoyar en sus reivindicaciones y problemas a los médicos de atención primaria porque hasta ahora no han encontrado una voz en el Colegio que les defienda.

¿En qué cree que ha fallado la anterior directiva encabezada por Mercedes Hurtado?

El principal déficit ha sido la transparencia, en estos cuatro años se han gestionado 14 millones de euros y no sabemos en qué se los han gastado a pesar de que hemos solicitado la información. Además, la candidatura ha estado formada por cinco personas liberadas a tiempo completo que no han ejercido durante años y ha faltado una voz que defienda los intereses de la profesión en temas como la situación de los interinos frente a los recortes, en sustituciones o en jubilaciones forzosas. No ha habido ni gestión económica, que además ha sido opaca, ni profesional.

¿Qué postura tiene su candidatura con respecto a la homeopatía?

La homeopatía no es lo mismo que intrusismo. Nosotros nos regimos por la legalidad vigente. Todos los médicos deben estar colegiados y hay médicos colegiados que pueden ejercer la homeopatía, sabiendo que no se utiliza como tratamiento curativo, sino alternativo o paliativo. Nosotros debemos velar precisamente por eso, por garantizar que el médico homeópata trabaje bien y se informe debidamente al paciente.