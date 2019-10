Més Compromís-Més País situa la periodista Maria Josep Picó de segona per València i l'ex de Podemos Llum Quiñonero al Senat per Alacant

La coalició entre Compromís i Més País situarà de número dos al Congrés per la circumscripció de València la periodista ambiental Maria Josep Picó. Els valencianistes compleixen així amb el seu compromís d'obrir les llistes a una "dona independent" que, a més, aportarà la seua formació divulgadora en el debat sobre l'emergència climàtica. Picó no forma part de cap dels partits de l'aliança Més Compromís-Més País i és una aposta per incorporar persones de la societat civil en les candidatures, en aquest cas amb opcions d'eixir com a diputada.

Picó és periodista ambiental, divulgadora científica i doctora en Comunicació per la Universitat de València. Premi Nacional de Periodisme ambiental en 2005, atorgat pel Ministeri de Medi Ambient, compagina la seua labor com a periodista en la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC +i) del Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I amb la docència en el Departament de Ciències de la Comunicació d'aqueixa mateixa universitat i el màster de Comunicació Científica.

Aquest perfil independent contrasta amb el de qui serà la número u al Senat per Alacant, l'exdiputada de Podemos en les Corts Valencianes Llum Quiñonero. També periodista, Quiñonero va trencar amb Podemos i ara se suma a la coalició dels valencianistes amb el partit d'Íñigo Errejón. Cristian Fortanet, que va ser candidat de Podemos al Congrés, serà el número tres de Més Compromís-Més País al Congrés. No és un lloc d'eixida, però que dos antics membres del partit de Pablo Iglesias s'hagen sumat a la coalició és un símptoma de la dura pugna que poden tindre les dues opcions polítiques a nivell electoral, sobretot a Alacant.

Els tres candidats de Compromís en les passades Generals repetiran: Joan Baldoví encapçalarà la llista per València, Ignasi Candela serà el número u per Alacant i Marta Sorlí serà la candidata per Castelló.