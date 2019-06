Ximo Puig pren possessió com a president i exigeix la "irrenunciable, inajornable i imprescindible" solució al "problema valencià"

El socialista Ximo Puig ja és oficialment president de la Generalitat Valenciana de la X legislatura. El socialista ha promés el seu càrrec "sense enganys" i "amb fidelitat als valencians i valencianes" tres dies després de ser reelegit amb els 52 vots que sumen PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida: "Pactar no és trair, és l'única manera d'avançar sense ruptures". Quasi quatre anys després de celebrar "el canvi" polític en les institucions valencianes, el socialista revalida el seu lideratge amb quatre diputats més, convertint-se en un dels dirigents autonòmics amb més pes en el PSOE de Pedro Sánchez.

El president Puig ha marcat com a eixos del seu Govern la lluita contra el canvi climàtic i la violència de gènere: "Ja n'hi ha prou de terrorisme masclista i foscor. Treballarem tots junts, amb la Generalitat al capdavant, per una societat lliure d'aquest malson, que aïlle i acabe amb l'ou de la serp", ha expressat.

A aquests eixos que superen les fronteres territorials, el president ha aprofitat la presència dels ministres per a reivindicar en el seu mandat un finançament just, la descentralització de l'Estat i la cohesió territorial. "La solució del problema valencià en aquesta legislatura és irrenunciable, inajornable i imprescindible per a la Comunitat Valenciana i per a Espanya", ha recalcat.

La solución del problema valenciano en esta Legislatura es irrenunciable, inaplazable e imprescindible para la Comunitat Valenciana y para España pic.twitter.com/3UkFy4Bbjt — Ximo Puig (@ximopuig) 16 de junio de 2019

El president ha ressaltat els valors de la diversitat com a marca del seu Govern: diversitat política, en integrar-ho tres formacions; diversitat lingüística, del valencià i castellà com a llengües i cultures; diversitat territorial, entenent les peculiaritats de cada territori com una virtut; diversitat de persones, reivindicant l'acolliment del Aquarius.

Ximo Puig a la seua arribada a les Corts acompanyat pels ministres José Luis Ábalos i Luis Planas ha estat rebut pel president de la Cambra autonòmica, Enric Morera

Puig ha promés el càrrec abrigallat per dirigents socialistes com el ministre de Foment, José Luis Ábalos; el ministre d'Agricultura, Luis Planas; els expresidents autonòmics Joan Lerma (PSPV) i Alberto Fabra (PP); el líder del PSC, Miquel Iceta; el dirigent madrileny Ángel Gabilondo i diversos regidors socialistes valencians. D'altres formacions han acudit Pablo Echenique, exsecretari d'Organització de Podemos o Luis Barcala, alcalde d'Alacant.

La presa de possessió valenciana té algunes particularitats, com que no es jura o promet el càrrec davant un ministre com en altres autonomies. Segons resa l'Estatut d'Autonomia, es fa a la seu de la sobirania popular davant els representants electes de la ciutadania.

La primera ocasió que Puig va prendre possessió va ser el 28 de juny de 2015, abrigallat per milers de ciutadans que celebraven que un govern progressista arribara a les seues institucions.

♥️/ Tornem a caminar totes i tots junts cap a la @generalitat per consolidar l'etapa de progrés i transformació que lidera @ximopuig 🌹👥 pic.twitter.com/Hg7567CEYx — PSPV-PSOE (@SocialistesVal) 16 de junio de 2019

En acabar la presa de possessió, el president ha realitzat, com ja va fer fa quatre anys, el passeig a peu des del Parlament valencià fins al Palau e la Generalitat (260 metres).