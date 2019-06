Ximo Puig és reelegit president valencià amb advertiments de Mónica Oltra sobre la lleialtat entre socis

Ximo Puig ja és president de la Generalitat Valenciana. El candidat socialista, l'únic presentat a la investidura, ha sigut elegit amb 52 vots a favor, del PSPV, Compromís i Unides Podem-EUPV, i 46 en contra del PP, Ciutadans i Vox.

El candidat socialista supera així la investidura després de dos dies de debat, amb una pausa per a poder signar el segon acord per a un Govern progressista, el Botànic 2, rubricat dimecres a la vesprada al castell de Santa Bàrbara, a Alacant. Puig repetirà al cap d'un Executiu ara més complex, en el qual cooperaran els socialistes amb membres de Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida.

Durant la jornada d'aquest dijous, el candidat s'ha enfrontat a les crítiques del PP, Ciutadans i Vox, però també a les paraules dels seus socis de Govern, Compromís i Unides Podem. Les formacions progressistes han recordat al president que el suport i el treball conjunt no signifiquen absència de discrepància, però sí la cerca d'un projecte comú.

Mónica Oltra marca les distàncies de Compromís

La líder de Compromís, Mónica Oltra, la qual repetirà com a vicepresidenta del Consell, ha sigut l'encarregada de portar la veu de la formació parlamentària en aquesta investidura. I de recordar-li al president que no oblida que va ser l'última a assabentar-se de l'avançament electoral malgrat ser la número dos del Govern. "Lleialtat implica dir-se als ulls el que un pensa. També, i sobretot, en les situacions importants", ha retret la dirigent valencianista.

Amb tot, el to d'Oltra no era agressiu i ha servit per a anticipar subtilment les diferències de la seua formació amb els socialistes quant al model de Govern. Posant en valor el pacte progressista, la dirigent de Compromís anava, a poc a poc, contraposant els programes, interpel·lant al president. "Volem uns serveis públics que facen negoci o uns serveis públics que continuen rescatant les persones?"; "Volem un comerç de qualitat i proximitat o un territori ocupat per grans mastodonts deshumanitzats?"; "Volem que l'habitatge siga un dret o un instrument d'especulació?". En altres paraules: privatització de serveis, macroprojectes com Puerto Mediterráneo a Paterna, model de comerç, taxa turística.

La dirigent no buscava confrontació en el discurs. Però, per si quedaven dubtes, ha ressaltat que el més important "que hem aportat ha sigut la lleialtat" al president de la Generalitat. Contra el model de poder desenvolupat per les dretes -"patriarcal, dèspota, que mira des de dalt"-, ha posat en valor els quatre anys de govern progressista i la negociació "d'hores de treball, de pensar, de transigir i compartir"; una manera d'entendre el poder "horitzontal, participatiu, feminista".

Puig, quasi sense paraules, ha recollit la seua oferta, citant a Gramsci i altres refranys: "Si viure és prendre partit, nosaltres, tots junts, prenem partit". "Acabe donant-li les gràcies per tot el que ha fet durant quatre anys. Hem estat junts, en moments pitjors i millors, però mai hem perdut l'horitzó. Com diu un proverbi: Si vols caminar lluny, camina acompanyat".

Mónica Oltra, durant la seua intervenció, amb el segon Acord del Botànic

Lleialtat al Govern i als col·lectius precaritzas

El síndic d'Unides Podem-Esquerra Unida, Rubén Martínez Dalmau, ha promés la mateixa lleialtat al president de la Generalitat i ha posat en valor el treball dels seus predecessors, Antonio Estañ i Antonio Montiel.

"Assumim aquesta nova etapa amb lleialtat, amb la lleialtat per assumir un projecte i un programa comú; la lleialtat amb els col·lectius socials que no han cessat d'espentar, en els dolents i bons moments; lleialtat cap a les kellys, aparadores, treballadores de magatzems de taronja, collidores, estissoradores, cuidadores dels nostres majors i unts altres col·lectius de dones precaritzades per a canviar la seua injusta situació; lleialtat feia el treball conjunt que haurem de desenvolupar durant aquests quatre anys". El portaveu augura una nova era d'aprofundiment en les polítiques del canvi, que va començar dimecres amb la signatura del Botànic II.