Mónica Oltra defensa la moció de censura contra Mariano Rajoy per triar "entre la corrupció i la democràcia"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha defensat aquest diumenge a la ciutat d'Alacant la moció de censura contra Mariano Rajoy presentada al Congrés dels Diputats com una decisió que "triarà entre la corrupció i la democràcia. Compromís pot dir que sí a la moció perquè des del principi hem posat sempre les mateixes condicions : un govern per a les persones i que garantisca la igualtat financera entre els territoris".

"El primer que s'ha de fer amb un càncer és llevar el tumor i després decidir el tractament. Ja està bé de 'rajoyadas', es tracta de derrocar la vergonya que ens envaïx cada vegada que encenem el 'telediario'", ha continuat Oltra, "fora el govern de la indecència. On estan Aguirre i Camps? Us recordeu del seu eix de la prosperitat? Va resultar ser l'Eix del Mal".

"Hem vingut per a quedar-nos, no estem aquí pel poder sinó per a millorar la vida de les persones. El nostre objectiu mai va ser 'asaltar los cielos' , sempre ha estat millorar la vida de les persones. I al senyor Rivera, li dic, ja que vosté no distingeix la pluralitat com a mínim ha de fer un esforç per a distingir entre els espanyols corruptes i els honrats. Si C's no dóna suport a la moció de censura serà còmplice d'utilitzar la bandera per amagar darrere tota la brutícia de la corrupció", ha considerat la vicepresidenta davant les 500 persones que han acudit a l'acte de commemoració dels tres anys del Govern del Botànic.

Les primeres espases de Compromís han estat presents en l'acte celebrat al parc de Las Antiguas Cocheras del Tranvía d'Alacant. Han assistit els dos consellers alacantins Manuel Alcaraz i Rafael Climent; el president de Les Corts, Enric Morera; el portaveu en la cambra autonòmica, Fran Ferri; els diputats alacantins Josep Nadal, Cristina Rodríguez, Marian Campello; a banda dels alcaldes i alcaldesses, així com els càrrecs municipals de la coalició, vinguts de totes les comarques del país i sobre tot de les alacantines.

"En dos anys de Rajoy no s'ha fet res per millor la vida de les persones. I hem de dir que les coses poden ser diferents, hi ha dos governs a la península ibèrica que estan canviant les coses: el de Portugal i el del País Valencià! Governem millor perquè sabem quina és la prioritat: les persones! Doneu exemple de trellat, generositat, lleialtat, hem d'exportar el nostre model a Madrid, la protesta contra l'infrafinançament que afecta al benestar, a la igualtat, eixe que lastra la competitivitat i per això cal canviar un govern que fa olor a putrefacte. Bonig va dir que la reconquista de la província començava a Oriola, nosaltres el que podem assegurar és que la reconquesta de la Ajuntament d'Alacant comença aquí", ha manifestat el portaveu al Congrés, Joan Baldoví, davant nombrosos càrrecs municipals abans de donar pas al regidor i candidat en les últimes eleccions per Alacant, Natxo Bellido.

Recuperar Alacant

Bellido ha agafat el relleu per a dir que "governar ens ha vingut bé per a ser millor partit. n Alacant la majoria del projectes en marxa de l'ajuntament porten el nom de Compromís, malgrat el soroll d'alguns que han treballat per a que no es puguen veure. Patim de veure governant Alacant el mateix partit que va col·lapsar-la. Entenem als que estan enfadats, desil·lusionats, però no podem quedar-nos així, Alacant necessita un projecte i forces que treballen juntes i per això algunes de elles han de reflexionar i acabar amb lluites de més de 20 anys. Ha funcionat a Elx, Castelló, València... Tenim governs honrats i es veu en esta setmana negra per al PP de Zaplanas i Alperis. Hem comès errades, però som coherents, preferim l'ètica a l'aritmètica. Som l'únic grup a l'Ajuntament que no té trànsfugues, ni baralles internes, ni regidors que abandonen el seu càrrec, perquè no hem parat de treballar".

Alacant ha acollit l'acte de celebració del tercer aniversari del Botànic

La primavera valenciana continúa

"Fa tres anys vam estar just ací, en aquest mateix escenari i sabíem que alguna cosa gran estava per passar, sabíem que érem part d'un moment important de la nostra història. I hui tornem ací amb els deures fets, no som una anècdota", ha continuat la portaveu adjunta a les Corts, la il·licitana Mireia Mollà. "Hui tenim 5.000 professors més a les escoles, els i les nostres alumnes tenen els llibres gratis, 20.000 dependents ja no estan en el calaix de l'oblit, defensem el Pativel perquè estem al costat del nostre territori i no dels especuladors... Encara som eixa primavera valenciana que va eixir al carrer, eixa generació de joves que es va posar davant del poder del PP. El nostre gran anunci com a govern no va en Ferrari, va amb una renda d'inclusió per a la ciutadania. No estem fent màgia, tenim un programa, el cabet a la faena i a governar!", ha sostingut Mollà qui a més a volgut advertir de la batalla política que està per arribar. "Compte amb eixe Partit Socialista que vol fer el seu camí en solitari, compte en eixe partit que sols veu espanyoles quan mira a les kellys, que sols veu espanyols on n'hi ha pensionistes que no arriben al final de mes. A C's hem de dir-los que si no veus fes-te a un costat, que nosaltres el camí ho veiem clarament".

El canvi

"Ens queda un any molt intens, de molta feina, el canvi no para. I el canvi és Compromís, això no cal defesar-ho a Alacant. Aquesta ciutat sap perquè no han funcionant les coses, basta en mirar a altres ciutats com la de València on està la diferència entre com ha funcionat una ciutat i l'altra", ha defensat el regidor de Mobilitat de València, Giuseppe Grezzi, qui ha acabat manifestant que "farem a Mònica presidenta i el canvi accelerarà".

"Hem plantat cara als corruptes, a Zaplana, a José Joaquín Ripoll, a Camps, Rus, Fabra, Costa, Milagrosa Martínez...César Sánchez, eixe deja vu de Francisco Camps, deia l'altre ia que estava fart de Compromís i és normal, continuarem plantant cara a la corrupció i construint governs. No podem confiar del bipartidisme perquè no volen canviar res. Com pot ser que el 27 de maig de 2018 encara estiguen donant subvencions segons el color polític dels alcaldes?? Això ja no passa en el governs on Compromís té alguna cosa a dir", ha destacat el portaveu de Compromís a la Diputació d'Alacant, Gerard Fullana, qui ha obert les compareixences i ha sigut l'encarregat de donar la benvinguda a totes aquelles persones que han volgut atendre l'acte.