El caos en els trens de rodalia valencians de Renfe: perolades, xiulades i protestes diàries pels retards i les cancel·lacions

Cada dia, 331 rodalia recorren les línies ferroviàries valencianes amb 51.000 viatgers a bord i una puntualitat acumulada del 90 %, segons destaquen des de Renfe. No obstant això, aquestes xifres no convencen els usuaris, que protagonitzen protestes diàries des de fa una setmana pels retards i les cancel·lacions que periòdicament pateixen, segons denuncien des de la plataforma Indignats amb Renfe per “la falta de personal i la mala gestió”.

El perfil de Rodalia València en Twitter anuncia cada dia els retards i les cancel·lacions de serveis, que des de Renfe asseguren que no en són tantes com lamenten els viatgers, sinó que són fets “puntuals”. “Depenent del dia pot haver-hi 1, 2, 3... supressions de freqüències, que és cert que hi ha dies en què per incidències tècniques o per qüestions de personal han arribat a ser de 14 o 16, però no és un fet habitual en absolut”, sostenen des de la companyia pública, que atribueix la majoria d’aquestes cancel·lacions a retards que provoquen que uns combois se solapen amb uns altres, per això se’n suprimeix un.

#VlcC1 Rodalia 12:25h Gandia-Vlc Nord hui no circula a causa d'incidència tècnica. Següent tren amb destinació Vlc Nord a les 12:55h. Disculpen les molèsties. — Cercanías Valencia (@CercaniasVLC) January 31, 2020

#VlcC6 Cercanías 9:45h Vlc Nord-Castelló, circula a su paso por la estación de Valencia F.S.L. con demora de 22' debido avería en tren ya solucionada. Disculpen las molestias. — Cercanías Valencia (@CercaniasVLC) January 31, 2020

Indignats amb Renfe reclama una reunió amb l’empresa per plantejar les seues queixes per un servei públic que consideren manifestament millorable: “Si no poden oferir els trens que anuncien, per qüestions de personal, el que podrien fer és adaptar el servei a les seues possibilitats, reduir freqüències que al final no ofereixen o que van amb retard. Si sabem que un tren passarà a una hora, els viatgers ens adaptem a aquest horari, però que es complisca”. No obstant això, Samuel Martínez, portaveu de la plataforma, reconeix que no està molt esperançat amb el fet que puguen canviar les coses.

Usuaris esperen un tren de rodalia de la línia C-2 a l’Estació del Nord de València que arriba amb 20 minuts de retard. @BeatrizShivaya

Renfe fa certa autocrítica: “És cert que hem de millorar i que hem perdut puntualitat”, amb la línia València-Bunyol-Utiel com la que més retards acumula, per davall del 90 %. Expliquen que les incidències es produeixen per dues qüestions: avaries o personal, encara que asseguren que no han reduït el nombre de maquinistes.

En aquest sentit, el Govern, responent a una pregunta del senador de Compromís Carles Mulet sobre el servei ferroviari de rodalia i mitjana distància a la Comunitat Valenciana, ha assegurat que la plantilla actual està “dimensionada adequadament” a les necessitats existents, fet que “no impedeix que es puguen produir situacions puntuals de desequilibri per baixes de malaltia superiors a la mitjana en algun moment o algun desajustament puntual per causes imprevisibles entre les dates de les baixes per desvinculacions voluntàries o jubilacions i la incorporació de treballadors per a cobrir aquestes baixes”.

Comissió de seguiment

Aquest mes de febrer està previst que es reunisca la comissió de seguiment del Pla de Rodalia, en què participen el Ministeri de Transports i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per a analitzar la situació actual del sistema. Precisament, el ministre José Luis Ábalos anunciava fa unes setmanes a València la posada en marxa d’un pla de xoc per a revertir aquesta situació de retards i cancel·lacions. El conseller Arcadi Espada, en declaracions a À Punt , apuntava que s’hi incorporaran trens nous i es contractaran més maquinistes.

Relacionat amb aquest problema, Compromís ha sol·licitat aquesta mateixa setmana les compareixences d’Ábalos en el Congrés i del president de Renfe, Isaías Taboas, en les Corts davant la “situació extrema” dels trens de rodalia valencians que pateix un “caos” per la falta de puntualitat i les cancel·lacions constants.