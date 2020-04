Una setmana per a l’esperança dels valencians: un 24% menys d’ingressos i un 182% més d’altes en set dies

“En l’última reunió que vaig mantindre amb els responsables de la Conselleria de Sanitat ja vam començar a plantejar la recuperació progressiva en la mesura que siga possible de la normalitat als hospitals valencians en el sentit d’atendre la resta de les patologies freqüents per les quals els pacients solen anar als centres mèdics.”

Així es va pronunciar diumenge el president del Govern valencià, Ximo Puig, després de la Conferència de Presidents autonòmics amb Pedro Sánchez, en una compareixença en què va posar en relleu que, sense baixar la guàrdia pel que fa al confinament, els diferents indicadors evidencien que la situació comença a anar millor, que la Comunitat Valenciana ha aconseguit el pic de la corba de contagis i que ara ha de començar a fer-la baixar: “Comencem a veure la llum al final del túnel, però encara estem en el túnel”, va dir Puig.

I és que la quarta setmana de confinament, que va acabar el diumenge 12 d’abril, evidencia una estabilització en les xifres de contagis, així com una tendència a la baixa de la pressió hospitalària i dels morts, unit a un fort augment de les altes.

Pel que fa als nous positius, la xifra diària ha experimentat lleugers increments i descensos, encara que és cert que en els últims dies de la setmana hi ha hagut un lleuger repunt progressiu fins als 335 casos d’aquest diumenge, a causa principalment de l’increment de proves.

És previsible que la xifra s’incremente aquesta setmana per l’ampliació d’analítiques amb els 86.000 tests ràpids aportats pel Govern, als quals se n’uniran aquesta setmana 80.000 més. La xifra total de contagis ha pujat l’última setmana un 20,5% fins als actuals 8.849 positius registrats.

Diumenge hi havia un total de 1.447 persones hospitalitzades, davant de les 1.909 del dilluns 6 d’abril, cosa que suposa una reducció d’un 24% en una setmana i del 33% en 10 dies. També en els últims set dies ha baixat un 16,7% el nombre de persones ingressades en la Unitat de Vigilància Intensiva (UCI), l’índex d’ocupació de la qual és actualment del 56,4%, set punts menys en una setmana.

Sens dubte, la millor notícia aquesta última setmana ha sigut el gran augment d’altes mèdiques. En concret, s’ha passat de les 930 que hi havia registrades fa set dies a les 2.624 actuals, un 182% més, és a dir, quasi el triple.

El nombre de persones mortes s’ha reduït a la meitat amb 201 casos l’última setmana i diumenge es va registrar una de les xifres més baixes dels últims dies amb un total de 20.

Amb tot, Puig mateix va afirmar que cada persona morta “dol tant com la primera i com cadascuna de les 838 persones que han perdut la vida” des que va arrancar la crisi sanitària.

Quant als contagis entre el personal sanitari, les últimes altes registrades unides a l’arribada de material de protecció han contribuït a frenar l’increment inicial. Així, si dilluns passat hi havia un total de 1.188, diumenge hi havia un acumulat de 1.447 professionals contagiats, als quals cal restar les 385 altes donades fins ara. Queden, per tant, 1.091 professionals sanitaris de baixa en l’actualitat.

Pel que fa a les residències de persones majors, és, sens dubte, el focus que més preocupa, per la gran afecció que s’ha donat en alguns centres.

La xifra de residències amb algun afectat s’ha estabilitzat, ja que en molts casos era un únic resident o treballador l’afectat, la qual cosa fa que la xifra varie en funció de les altes que es van donant. De fet, el dilluns passat eren 98 els centres amb algun positiu registrat, a mitjan setmana van arribar a ser-ne 106, i diumenge van ser 101 els centres comptabilitzats amb algun contagi.

No obstant això, l’acumulat de persones majors contagiades en les residències va ascendir aquest diumenge a 1.138, un 43% més que el dilluns 6 d’abril. El personal amb coronavirus s’ha incrementat en 29,6% de casos i ja són 267 els que l’han contret.

La creu, sens dubte, és el nombre de persones majors mortes que van arribar diumenge a un total de 259, un 56% més en set dies. Les persones majors que han faltat en residències representen el 31% del total de morts a la Comunitat Valenciana.