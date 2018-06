El Aquarius permanece en el Mediterráneo a la espera de indicaciones: "La gente a bordo se está desesperando"

Querían llegar a suelo europeo, pero acaban de saber que, por el momento, no podrán pisar tierra firme. Que permanecerán algunas horas más en el mismo mar en el que se jugaron la vida. Las más de 600 personas rescatadas este fin de semana por el buque Aquarius siguen a la espera de que alguna de las autoridades indiquen en qué puerto pueden bajar y comenzar una nueva vida. El ofrecimiento del Gobierno de España aún no ha llegado al buque de rescate.

En las últimas horas, el Ejecutivo español ha ofrecido el puerto de Valencia para desembarcar el Aquarius, el ultraderechista Matteo Salvini ha celebrado que el barco está "en dirección" a España, pero el equipo de la embarcación se mantiene en la misma posición a la espera de recibir el anuncio oficial.

"Aún estamos esperando un puerto seguro. No sabemos dónde vamos a ir", ha confirmado el doctor David Beversluis desde el Aquarius, a través de un audio al que ha tenido acceso eldiario.es. Médicos Sin Fronteras ha recordado que el puerto de Valencia está a unos 1.300 kilómetros de distancia, "otros 3 días de viaje" desde la posición en la que se encuentra el Aquarius, que está "muy por encima de su capacidad máxima", indica la organización.

#Aquarius has not to date received communications on this matter from relevant Maritime Rescue Coordination Centres in Rome and Madrid. https://t.co/oZTWBbHZdk