Arabia Saudí libera a tres de las activistas feministas detenidas

Las autoridades de Arabia Saudí han puesto en libertad este jueves a tres de los activistas por los derechos de las mujeres detenidos hace unos días, según ha informado, Amnistía Internacional (AI).

En su cuenta oficial de Twitter, la sección de AI en el golfo Pérsico ha indicado que las activistas Aisha al Manea, Madeha al Ajroush y Hessa al Sheij habían sido liberadas, aunque "las condiciones de su liberación son desconocidas". Según informa Europa Press, también ha sido puesto en libertad el joven Walaa al Shubbar. Hasta el momento, no hay reacción oficial de Arabia Saudí.



AI ha pedido a las autoridades saudíes que liberen a Loujain al Hatloul, Aziza al Yusef e Iman al Nafyan, detenidas también en el marco de una campaña que ha sido calificada de "aterradora" por la ONG.

