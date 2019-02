La numero dos de la ONU pone deberes a España en migraciones, investigación y género para cumplir con la agenda 2030

La vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed, está de visita oficial en España para promover el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la Agenda 2030 contra la pobreza y el cambio climático. Este martes, ha destacado los "esfuerzos serios" del Gobierno español para poner en marcha la agenda, aprobada por los Estados miembros de la ONU en 2015. Sin embargo, también ha puesto deberes para avanzar en investigación, igualdad de género y en las políticas de acogida de las personas migrantes.

En una rueda de prensa junto Cristina Gallach, la Alta Comisionada del Gobierno para la Agenda 2030, Mohammed ha reclamado "muchísimo más compromiso en investigación", así como ser "más inclusivos" frente a la "falta de igualdad en varios contextos". En este sentido, la 'numero dos' de la ONU ha expresado que uno de los principales "retos" de España tiene que ver con la "vulnerabilidad" a la que se enfrentan muchas personas migrantes que cruzan la frontera para llegar al país.

Asimismo, Mohammed ha hecho hincapié en la igualdad de género y la "inclusión" de las mujeres en la toma de decisiones. "Este es un mundo de hombres", ha asegurado antes de ejemplificar que durante la inauguración del Mobile World Congress de Barcelona, a la que acudió, el público era mayoritariamente masculino. También se ha referido a la violencia machista, contra la que ha afirmado, con contundencia, que "no es posible una sociedad que justifica la violencia contra las mujeres".

La vicesecretaria general ha participado este martes en la presentación del Consejo de Desarrollo Sostenible, un órgano consultivo creado por el Gobierno para articular la participación de representantes de la sociedad civil en el seguimiento de los avances de la Agenda 2030. Mohammed ha alabado la puesta en marcha de este órgano y ha subrayado el "liderazgo" de España a nivel internacional para cumplir los ODS, con reformas como la creación de un alto comisionado dedicado a esta tarea.

Por su parte, Gallach ha recalcado el "compromiso" con la agenda y la "voluntad transformadora" de todos los representantes sentados en el consejo, integrado por 48 miembros del sector empresarial, el mundo universitario u organizaciones sociales. Aunque la alta comisionada ha reconocido que "queda mucho por hacer", ha insistido en que el Gobierno está haciendo un trabajo "muy intenso en un periodo breve".

La representante de Naciones Unidas se ha reunido durante con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y viajará este miércoles a Sevilla, donde se celebra un foro para impulsar el cumplimiento de los ODS a nivel municipal y regional. En este sentido, Mohammed ha afirmado que España "va a marcar el liderazgo" en la aplicación de la Agenda 2030 a estos niveles. "Para no dejar a nadie atrás es fundamental saber quién se queda atrás, y para ello es importante que sea de abajo a arriba, desde los gobiernos locales y las ciudades".

Preocupación por el avance del odio

Aunque se ha mostrado optimista con el cumplimiento de los ODS, la vicesecretaria general de la ONU ha afirmado que se trata de un "reto difícil". También ha reconocido las dificultades para comunicar en qué consiste la Agenda 2030, que califica de "cambio de paradigma", y ha pedido a los Estados una financiación suficiente. "Si no hay voluntad política, no vamos a cumplir nada", ha opinado. "Es una agenda universal, no es el norte diciéndole al sur lo que hace mal, también en el norte hay problemas como la desigualdad o el cambio climático".

Mohammed ha mostrado su preocupación por el hecho de que en muchos países "se está fomentando el odio y el extremismo". "Tenemos que ver las causas, hay gente que se ha sentido excluida y hay que luchar contra ello en el marco de los ODS", ha indicado. En esta línea, ha hecho énfasis en que uno de los obstáculos a los que se enfrentan los Estados para alcanzar los ODS es la "falta de confianza" en las instituciones y ha pedido a los "emprendedores" que, con sus actividades, piensen "en las personas y en el cambio climático".