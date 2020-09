La pandemia pasa factura a Mercadona: es el supermercado que más compradores pierde

El coronavirus no ha sentado bien a Mercadona. Pese a que la alimentación es un sector en alza, donde el gasto sigue siendo superior al de hace un año, la cadena valenciana pierde compradores en favor de los hipermercados, supermercados regionales y otras enseñas, como Lidl y Aldi. Mercadona es líder en España, pero su cuota de mercado cae desde marzo y no se termina de recuperar.

"Durante el confinamiento perdió tres millones de clientes, o 'jefes' como los llaman ellos. Después se ha ido recuperando, pero la gente que vuelve comparte su compra con otras opciones. El dinero que dedican los compradores a la cadena se ha reducido en 0,8 puntos", ha explicado este jueves Florencio García, director de 'retail' en la consultora Kantar, que analiza permanentemente estos datos.

En 2019, Mercadona tenía una cuota de mercado del 25,5%. En marzo cayó hasta el 24,3%. Ahora está en el 24,8%. En términos de penetración —el porcentaje de clientes que compran en un sitio sobre el total de la población— la diferencia es de 2,2 puntos respecto al año pasado (del 79,8% al 77,6%). Carrefour y Dia, que forman junto a Mercadona el top 3 de supermercados españoles, también pierden clientes. Pero no tantos: Dia cae un 0,7% y Carrefour un 0,5.

Mercadona parecía invencible. Su cuota se incrementaba año a año. "Sigue siendo líder, pero nunca había dado una caída. Y es un mercado en crecimiento. Antes dábamos por sentado que seguiría creciendo: ahora esperamos una ralentización", continúa García. "No creo que vaya a ganar cuota de forma muy notable y no crecerá al ritmo de los años anteriores". De acuerdo a la consultora, al supermercado aún le quedan clientes por ganar en el norte de España (Asturias, Cantabria, País Vasco), pero son zonas "duras" con gran implantación de los regionales. "En el corto plazo, no va a ocurrir que Mercadona diga que quiere crecer ahí. Perdería rentabilidad".

Las causas: fallar en el 'online' y nuevos competidores

El canal 'online' y los supermercados regionales son los grandes ganadores de la pandemia. El primero ha incrementado su cuota de mercado en 0,7 puntos; los segundos, en 0,9. Durante el confinamiento, los consumidores acudieron a sus tiendas más cercanas o a los mercados tradicionales (que también repuntan) y pidieron la compra por internet. Que Mercadona paralizara los envíos porque no podía garantizar el servicio ha hecho mella en su evolución.

"A pesar de que los números de comercio 'online' son buenos, toda la industria reconoce que no se aprovechó bien el momento porque no estaban desarrollados", apunta la panelista. Las empresas han reforzado su almacenamiento y logística para no volver a fallar ahi.

García también ha destacado los datos de Carrefour, Dia, Lidl y Aldi. Carrefour ha comprado las tiendas de Supersol, Dia "avanza en recuperar su imagen como marca española" y tanto Lidl como Aldi se afianzan en las preferencias de los consumidores españoles. "Lo más relevante es que cada vez más gente se plantea hacer la compra entera en ellas, y no solo comprar sus productos estrella".

De cara a los últimos meses del año, el experto augura una guerra de precios. "Se espera que algún distribuidor intente bajarlos", concluye. "Y si los supermercados tienen que invertir en seguridad, en tiendas, tienen menos espacio en los lineales y sus márgenes ya se han reducido... Va a ser una situación complicada para muchos".