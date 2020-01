Las falsedades que hemos escuchado en la primera jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez

Este sábado 4 de enero se ha celebrado el debate de la primera sesión de investidura de la XIV Legislatura y el equipo de Maldito Dato hemos estado verificando en directo todas las declaraciones de nuestros políticos y monstrándolas en el minuto político de eldiario.es y en redes.

En total, hemos detectado más de 150 frases susceptibles de ser verificadas y, por el momento -ya que todavía continuamos analizándolas-, hemos encontrado seis afirmaciones falsas y una declaración verdadera pero que necesita alguna aclaración o contexto. Ya sabes que creemos que la obligación de un político es decir la verdad.

A continuación, os explicamos las falsedades que ya hemos verificado:

Es falso que "la Junta Electoral aplica una ley aprobada con los votos del partido socialista y de Convergència i Unió durante un gobierno del partido socialista" como dice Pablo Casado

Pablo Casado hace referencia a las declaraciones de la portavoz del grupo parlamentario socialista, Adriana Lastra, sobre la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) respecto a la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat de Catalunya.

🗣@Adrilastra: Tenemos serias dudas de que la Junta Electoral Central sea competente para adoptar estos acuerdos.



Es un órgano administrativo, no es un tribunal y esperamos que el Tribunal Supremo responda a esta cuestión cuanto antes. pic.twitter.com/T84q2NXweJ — PSOE (@PSOE) January 3, 2020

Pero Convergència i Unió (CiU) no votó a favor de la aprobación de la reforma de la Ley Electoral que hizo inelegibles a los cargos públicos que estuvieran condenados por delitos contra la Administración Pública, aunque no fuera por condena firme.

La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que introdujo la inelegibilidad para este tipo de delitos, dentro de los cuales se enmarca el delito de desobediencia por el que ha sido condenado Torra, fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de enero de 2011, pero CiU no votó a favor, sino que se abstuvo.

Eso sí, la reforma de la Ley Electoral salió adelante con 319 votos a favor (PSOE, PP, UPyD, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro) por sólo las 9 abstenciones de Convergència y 14 votos en contra (PNV, ERC, Nafarroa Bai y BNG). Además, hubo 8 diputados que estuvieron ausentes en aquella votación en el Congreso.

Por lo tanto, es falso que la Junta Electoral haya aplicado una ley aprobada con los votos de Convergència i Unió como dice Pablo Casado.

Es falso que "Quim Torra acaba de ser condenado e inhabilitado por los tribunales por desobediencia a raíz de una querella que Vox inició en los tribunales" como dice Santiago Abascal

El proceso judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ha acabado con Torra condenado por un delito de desobediencia no empezó con una querella de Vox, sino de la Fiscalía.

El TSJC inició el proceso abriendo diligencias debido a una querella del Fiscal Superior de Catalunya el 1 de abril de 2019. Dos días después Vox también se querelló contra Torra y, por ello, se les permitió unirse al procedimiento judicial en calidad de acusación popular.

Por lo tanto, es falso que la condena e inhabilitación de Quim Torra haya venido a raíz de una querella iniciada por Vox en los tribunales como dice Santiago Abascal porque quien inició el proceso judicial no fue este partido político, sino el Fiscal Superior de Catalunya.

Es verdadero que "en 2017, por ejemplo, se enviaron facturas por importe de 670 millones de euros [a países de origen de extranjeros que tienen asistencia sanitaria]" como dice Pedro Sánchez pero no se ha cobrado ni la mitad del importe.

Según los últimos datos de Memoria de actividades del INSS 2017, solo se recaudó el 49,16% del importe a cobrar. Es decir, si el Estado español envió facturas por valor de 674,69 millones € tan solo se llegaron a cobrar 331,72 millones € en ese año.

Es falso que el PNV "es inexistente" en Navarra como dice Abascal

El PNV tiene presencia en la Comunidad Foral de Navarra a través de la coalición Geroa Bai. La coalición está integrada por el PNV, el partido navarro Atarrabia Taldea y otras formaciones independientes. Además desde 2011 da continuidad a la coalición Nafarroa Bai, de la que también formaba parte el PNV desde 2003.

Actualmente, Geroa Bai forma parte del Gobierno navarro junto al Partido Socialista y a Podemos y cuenta con 4 consejerías. De hecho, el consejero económico Manu Ayerdi, es del PNV.

En el Parlamento de Navarra, Geroa Bai tienen un total de 9 escaños aunque solo 3 de ellos corresponden a miembros del PNV: Blanca Regulez, Unai Hualde y María Solana. Además, este último, Unai Hualde, es el presidente del Parlamento de Navarra.

A nivel municipal, el PNV también tiene representación a través de Geroa Bai. El actual alcalde de Alsasua (Navarra) es Javier Ollo, militante de PNV e integrante de Geroa Bai.

Por lo tanto, es falso que "el PNV es inexistente" en Navarra como dice Abascal porque, a través de la coalición Geroa Bai, tiene presencia en el gobierno autonómico y en ayuntamientos como el de Alsasua.

Es falso que el PP "está a tres millones [de votos] de diferencia del peor Mariano Rajoy" como dice Pedro Sánchez

El peor resultado obtenido por el PP bajo el liderazgo de Mariano Rajoy fue en diciembre de 2015, cuando se quedaron en 7.236.965 millones de votos. En las últimas elecciones, celebradas el pasado 10 de noviembre, el PP consiguió su segundo peor resultado electoral de la historia del partido con 5.019.869 millones de votos. La diferencia entre ambas cifras es de 2.217.096. Es decir, casi 783.000 votos por debajo de la cifra que ha dicho Pedro Sánchez.

La única vez que los resultados del PP de Casado estuvo a casi 3 millones de diferencia de los peores resultados de Mariano Rajoy fue después de las elecciones del 28 de abril del año pasado. Entonces, el PP obtuvo 4.373.653 millones de votos. La diferencia, en ese caso, se quedaba en los 2.863.312 millones de votos.

Sin embargo, es falso que Pablo Casado, en representación del PP, esté "a tres millones [de votos] de diferencia del peor Mariano Rajoy" como dice Pedro Sánchez.

Es falso que Ana Oramas fue "la única" que apoyó a Pedro Sánchez "cuando el acuerdo con Ciudadanos" como dice ella misma

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, hace referencia a la investidura fallida de Pedro Sánchez en el 2016. En aquella ocasión el candidato a la investidura había pactado un acuerdo de investidura con Ciudadanos y ambos partidos votaron, por lo tanto, a favor.

Pero no fueron ellos y Ana Oramas los únicos como dice la diputada de Coalición Canaria. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, también votó a favor de esa investidura fallida tanto en la primera votación, el 2 de marzo de 2016, como en la segunda, el día 4 del mismo mes.

Por lo tanto, es falso que Ana Oramas fuese "la única" que apoyó a Pedro Sánchez "cuando el acuerdo con Ciudadanos" como dice ella misma, sino que el PSOE y el partido de Rivera también recibieron el apoyo de Quevedo, de Nueva Canarias.

Es falso que la diputada asturiana Ana Coto "renunció a su acta y a su militancia en Ciudadanos" tras votar "a favor" los presupuestos en Asturias que había negociado "con el Gobierno socialista" de esa región como dice Pedro Sánchez

Ana Coto, la ya exdiputada de Ciudadanos en el parlamento asturiano, votó a favor de los presupuestos que había negociado con el Gobierno socialista de la región y después renunció a su acta, pero no renunció a su militancia en Ciudadanos como dice Pedro Sánchez.

Coto se presentó a las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo como independiente dentro de la candidatura de Ciudadanos, ya que no era militante del partido. Por ello, tras romper la disciplina de voto del partido en relación a los presupuestos autonómicos para el 2020, dejó su acta como diputada pero no abandonó el partido, ya que tampoco podía hacerlo al no ser militante.



Fuente: Candidaturas a las elecciones autonómicas de mayo publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Por lo tanto, es falso que Ana Coto "renunciara a su militancia en Ciudadanos" tras votar "a favor" los presupuestos que había negociado "con el Gobierno socialista" de Asturias como dice Pedro Sánchez, ya que en ningún momento llegó a formar parte del partido, sino que era una independiente dentro del grupo parlamentario.