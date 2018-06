Seis extrabajadores de un colegio religioso reclaman 227.000 euros

Extrabajadores del colegio religioso concertado San Francisco Javier de Fuente de Cantos (Badajoz), perteneciente a los Misioneros de la Preciosa Sangre, reclaman a la entidad religiosa el pago de 277.000 euros al que le condena la justicia por despido, por incumplimiento empresarial y por sueldos atrasados.



Se trata de seis extrabajadores que llevaban décadas trabajando en el centro, en algún caso más de 40 años, y que han quedado "en situación precaria al no recibir ni indemnización ni sueldos atrasados", según informan en un comunicado.



Tras pasar "un auténtico calvario", con impagos de nóminas acumulados de hasta 11.000 euros, pese a tener "sueldos raquíticos" en muchos casos, les despidieron “en dos minutos".



"Nos dijeron que firmásemos un papel donde reconocían el impago pero también señalaban que no nos iban a pagar, y que por supuesto nos negamos a firmar, y a la calle", aseguran.



Los extrabajadores indican que incluso no les despidieron de inmediato: "Nos daban vacaciones, que tampoco pensaron nunca pagarnos y ni nos podíamos apuntar al paro, así que otro mes de penurias".

No se presentaron al juicio

Después de intentar algún tipo de negociación, a la que "se negaron siempre" los Misioneros de la Preciosa Sangre con el argumento de que tenían "pérdidas", se vieron obligados a recurrir al Juzgado de lo Social, donde en "un nuevo desplante, la congregación religiosa ni siquiera se presentó".

Finalmente, el Juzgado falló a favor de los trabajadores y condenó al Colegio San Francisco Javier Misioneros de la Preciosa Sangre al pago de 277.000 euros por despido por incumplimiento empresarial y por sueldos atrasados.

El fallo rechazaba "la pretensión de los religiosos de acogerse al despido por causas objetivas para pagar solo 20 días por año trabajado".



Sin embargo según los extrabajadores, en una “triquiñuela", quién sabe si "premeditada", por parte de la congregación religiosa, "se eximía a la Comunidad de Misioneros de la Preciosa Sangre de la responsabilidad, como si colegio y comunidad fuesen cosas distintas, cuando es más que evidente su relación".



Pese a la sentencia, ha pasado el tiempo y los trabajadores siguen sin cobrar, por lo que han reclamado la ejecución del fallo.



Y piden que se decrete el embargo inmediato tanto de los bienes de la congregación -"solo en Fuente de Cantos poseen un solar de más de 30.000 metros cuadrados en pleno centro"- como de las cantidades que tenga pendiente de recibir de cualquier Administración pública.